CD Projekt révèle le chiffre millionnaire qu’ils ont investi lors de la création de Cyberpunk 2077

Bien qu’il existe de nombreux termes pour définir ce qui est Cyberpunk 2077, l’un des plus fiables est ambitieux. CD Projekt RED, à travers les multiples déclarations et démonstrations qu’il a partagées sur le jeu vidéo, il a consolidé l’idée plus qu’ironique que sa prochaine publication sera un titre révolutionnaire, capable de causer les mêmes ravages que, à l’époque, il a engendré Le sorceleur 3 en 2015. Cependant, ce pouvoir d’avoir une grande projection ne correspond pas seulement à une force créatrice mais aussi économique, étant que le titre a mérité un investissement notable de la part de ses managers pour pouvoir se former.

À cet égard, comme indiqué Tweak Town, la divulgation des résultats financiers les plus récents de l’entreprise a apporté la réponse à une inconnue intéressante: Combien a coûté la création de Cyberpunk 2077? En particulier, l’investissement de l’étude était de 448 513 millions d’estotis –la monnaie polonaise-, ce qui équivaut à une approximation de 121 millions de dollars alloués au développement du projet jusqu’au 30 juin 2020. Cependant, au sein de ce nombre, on retrouve également le financement de “projets inopinés“comme le mode multijoueur du RPG susmentionné et le discuté nouveau jeu vidéo The Witcher.

Enfin, il est à noter qu’il y a eu une augmentation des dettes de 77% CD Projekt RED en raison du retard de Cyberpunk 2077Ces derniers mois ont été «les plus intenses en termes de dépenses». Cependant, tout indique que les investissements de l’équipe seront rémunérés car, une fois Cyberpunk 2077 disponible le 19 novembre, il devrait être l’un des jeux les plus réussis de l’année.

