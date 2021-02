CD Projekt RED utilise les suppressions DMCA pour contrer les fuites

CD Projekt RED utiliserait la loi sur le droit d’auteur numérique du millénaire (DMCA) de codes de jeu volés dans Twitter pour arrêter la diffusion de vos données.

À nos anciens employés: À partir de ce moment, nous ne possédons aucune preuve que l’une de vos données personnelles a été consultée. Cependant, nous recommandons toujours la prudence (c’est-à-dire l’activation des alertes de fraude). Si vous avez des questions, veuillez écrire à notre équipe de confidentialité dpo[at]https://t.co/0UUMoqT5tF – CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED)

9 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Les skins de «Street Fighter» dans Fortnite sont confirmés

Selon un rapport de Vice, le développeur de jeux polonais a émis des avis d’infraction de DMCA à deux utilisateurs de Twitter qui ont partagé des liens sur la plateforme de médias sociaux contenait des codes source volés à partir de diverses adresses IP CD Projekt RED. Les posts des deux utilisateurs ont été supprimés le jeudi 18 février par Twitter à la suite des grèves pour droits d’auteur.

Une élimination DMCA d’habitude implique tout élément de données partagé illégalement ou la propriété intellectuelle d’un tiers si vous n’y avez pas été autorisé.

CDPR a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il était la cible d’une attaque de cyber ransomware et que des pirates avaient volé le code source du jeu, y compris des titres tels que « Cyberpunk 2077 », « Gwent » et une version inédite de « The Witcher 3 ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « World of Warcraft: Shadowlands » obtient une extension

Suite au manque de coopération du développeur pour demander une récompense, les pirates prétendent avoir vendu les données volées. Le 11 février, la firme de renseignement darknet Kela a tweeté que les pirates avaient reçu « une offre satisfaisante ». et ils ont vu « Obligé de retirer le lot de la vente. »