CD Projekt RED surprend avec le patch 1.2 de « Cyberpunk 2077 »

Le développeur de jeux polonais CD Projekt RED a publié une nouvelle mise à jour majeure pour Cyberpunk 2077 l’année dernière.

le patch 1.2, qui est maintenant disponible pour PC, PS4 et Xbox One, est la deuxième des deux mises à jour majeures annoncées pour le jeu après sa sortie difficile en décembre. La même mise à jour pour Google Stadia devrait arriver plus tard cette semaine.

Les notes de mise à jour, que vous pouvez trouver ici, répertorient plus d’une centaine de corrections de bogues et d’améliorations apportées au jeu. Le patch comprend une augmentation du rayon d’apparition de NCPD lorsqu’un crime est commis, ce qui prolonge l’arrivée de la police sur les lieux du crime.

D’autres correctifs notables incluent la résolution de problèmes où les ennemis ne tombaient pas au sol après avoir été tués avec le Quick Cheat de Synapse Burnout, la disparition et le mauvais placement de plusieurs actifs dans le jeu et la chute des joueurs de la carte en raison de lacunes et de collisions perdues.

Le patch 1.2 devait sortir en février, mais a été retardé jusqu’en mars suite à une récente cyberattaque sur l’infrastructure informatique du studio.