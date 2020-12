CD Projekt Red s’excuse pour le lancement du buggy de Cyberpunk 2077 et explique pourquoi ils ne l’ont pas encore retardé

Après avoir été retardé plusieurs fois, CD Projekt Red enfin lancé Cyberpunk 2077 la semaine dernière (10 décembre), et les utilisateurs jouant au jeu sur les versions de base du PlayStation 4 et Xbox L’un d’eux a signalé une tonne de problèmes avec le jeu, tandis que les utilisateurs de la PS4 Pro, de la PS5 et de la Xbox Series X n’ont pas rencontré les mêmes problèmes.

Lundi, les développeurs basés en Pologne ont envoyé de longues excuses via leurs pages de médias sociaux, disant qu’ils auraient dû montrer comment Cyberpunk 2077 fonctionnait sur PlayStation 4 et Xbox One avant le lancement:

«Nous aimerions commencer par vous excuser de ne pas avoir présenté le jeu sur des consoles de base de dernière génération avant sa première et, par conséquent, de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat. Nous aurions dû accorder plus d’attention à l’amélioration du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One. »

Vous pouvez consulter leurs excuses complètes sur la photo ci-dessous.

Lors d’une conférence téléphonique imprévue pour discuter du lancement du buggy de Cyberpunk 2077, le vice-président du développement commercial de CD Projekt Red, Michał Nowakowski, a expliqué pourquoi ils n’avaient pas décidé de retarder le jeu pour la quatrième fois, affirmant que ce n’était pas dû à une pression interne pour le sortir. le jeu, mais plutôt parce qu’ils ne regardaient pas assez attentivement les versions de base PlayStation 4 et Xbox One. En bref, ils n’ont pas réalisé à quel point le jeu était bogué.

«Je ne dirais pas que nous avons ressenti une pression externe ou interne pour lancer à la date – autre que la pression normale, qui est typique pour toute sortie. «Il s’agit plus de nous regarder – comme cela a été dit précédemment – vers le PC et les performances de nouvelle génération plutôt que la génération actuelle. Nous n’avons certainement pas passé assez de temps à examiner cela. «Les consoles de nouvelle génération obtiennent une version complètement différente du jeu, donc ce n’est pas comme si nous aurions pu décider à tout moment récemment de« basculer le commutateur », pour ainsi dire, et de changer la version de l’ancienne génération pour la version de nouvelle génération. et ne sortez que sur next-gens. Comme vous l’avez remarqué, il n’y a pas de version native de nouvelle génération. Le jeu fonctionne sur next-gens et tire parti des performances de next-gens, mais ce n’est pas comme si nous avions une version de nouvelle génération entre nos mains et que nous avions décidé de la garder sur les tablettes.

Lundi, CD Projekt Red a commencé à offrir des remboursements aux joueurs déçus, mais certains ont publié des captures d’écran de conversations avec le support PlayStation disant qu’ils ne sont pas éligibles à un remboursement. Bien sûr, le PlayStation Store a une politique de non-remboursement depuis un certain temps.

Pour aider les utilisateurs mécontents à obtenir un remboursement, CDPR a mis en place une adresse e-mail ([email protected]) qui sera ouverte la semaine prochaine. Ainsi, si vous ne parvenez pas à obtenir un remboursement via le PS Store, vous pouvez contacter directement CD Projekt Red pour obtenir de l’aide.