CD Projekt Red révèle que Cyberpunk 2077 a vendu plus de 13 millions d’exemplaires

Tandis que Cyberpunk 2077La sortie de ce dernier a été, pour le moins, un désastre complet pour CD Projekt Red, le jeu lui-même s’est incroyablement bien vendu, car CDPR a récemment révélé que sa dernière version s’était vendue à plus de 13 millions d’exemplaires sur toutes les plates-formes. En outre, il convient de noter que le studio a déclaré que le nombre comprend les ventes qui ont été remboursées par la suite, bien qu’ils n’aient pas révélé le nombre de remboursements qui ont été traités depuis la sortie du jeu le 10 décembre.

CD Projekt Red affirme avoir vendu 13 millions d’exemplaires de Cyberpunk via les canaux de distribution numériques et physiques au 20 décembre.

Malgré les divers problèmes qui ont affecté Cyberpunk 2077, le jeu s’est vendu à cinq millions d’exemplaires supplémentaires depuis sa sortie plus tôt ce mois-ci.

Dans les semaines qui ont précédé la sortie du jeu, CD Projekt Red a révélé que le nombre de précommandes de Cyberpunk 2077 dépassait celui de tous les titres précédents de Witcher, y compris The Witcher 3: Wild Hunt, qui était auparavant leur jeu le plus vendu.

«Premièrement, le rapport attendu entre le numérique et le physique sur nos ventes, comme nous le voyons sur les précommandes numériques, est très fort, donc nous sommes certainement plus dans le déplacement du potentiel de division numérique / physique, et plus sur le côté numérique. Jusqu’où allons-nous? Honnêtement, nous ne savons pas, certainement plus loin que ce que nous avions sur Witcher 3 et certainement plus de 50% devraient provenir du canal numérique.

«Et puis, l’histoire de Witcher 3 montre que plus le jeu est long sur les marchés, plus la scission passe à nouveau vers le numérique. Sur Witcher 3, c’est la grande majorité. Et sur Witcher 2 et 1, c’est – disons que 99% des revenus que nous générons sont numériques. C’est donc la seule direction à laquelle on peut s’attendre à court et à long terme. »