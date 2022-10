CD Projekt Red révèle de nouveaux jeux Witcher et la suite de Cyberpunk 2077

Après une année 2020 pleine de problèmes avec la première minable de »Cyberpunk 2077 », le producteur CD Project Rouge a révélé un certain nombre de projets sur lesquels il travaille actuellement. Grâce à leur compte Twitter officiel, ils ont fait allusion à de nouveaux jeux vidéo, dont cinq nouveaux épisodes de la franchise »Le sorceleur » et ce qui pourrait être une suite de »Cyberpunk 2077 ».

Sans plus de détails pour le moment, CD Projekt Red a partagé ses travaux à venir sur lesquels on travaille actuellement sous le titre de Project Polaris, avec deux autres projets indépendants actuellement appelés Project Sirius et Project Canis Majoris. Il a également révélé une suite à « Cyberpunk 2077 », sous le nom de Project Orion, bien qu’il n’ait donné aucun détail.

Récemment, le dernier titre a gagné en popularité grâce à la série animée »Cyberpunk : Edgerunners », avec plusieurs joueurs revenant au titre qui lors de sa première était plein d’erreurs et de problèmes de performances. La prochaine mise à jour « Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty » arrivera dans le jeu comme une « extension majeure basée sur l’histoire », qui mettra le titre de CD Projekt Red dans ses dernières étapes de production.

Ce qui est clair, c’est que la saga » The Witcher » aura une nouvelle version qui mettra en vedette une toute nouvelle saga, Project Polaris étant le premier jeu vidéo d’une nouvelle trilogie basée sur l’univers créé par Andrzej Sapkowski. Sans titre défini, le jeu sera un RPG en monde ouvert » construit sur l’héritage de » The Witcher 3 : Wild Hunt », on peut donc penser que CD Projekt Red améliorera encore les mécaniques du dernier opus.

Le producteur a également assuré qu’entre le lancement de Polaris et le troisième opus de la nouvelle trilogie de « The Witcher » pas plus de 6 ans ne s’écouleront. Cela signifiera une amélioration du temps de développement que la trilogie originale a pris, puisque le premier jeu est sorti en 2007 et »Wild Hunt » est arrivé en 2015, soit un processus de développement de 8 ans.

D’autre part, Project Canis Majoris sera un nouveau jeu vidéo se déroulant dans l’univers de » The Witcher » mais avec une histoire complètement distincte de la nouvelle trilogie, conservant à nouveau la mécanique RPG du monde ouvert, mais ayant un récit beaucoup plus profond . CD Projetk RED a laissé le titre entre les mains d’un développeur externe, bien que son nom soit pour l’instant inconnu.

»The Witcher 3: Wild Hunt » et »Cyberpunk 2077 » sont disponibles pour Xbox One, PlayStation 4, Xbox série X|S, PlayStation 5 et PC.