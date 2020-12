CD Projekt Red répond aux problèmes d’épilepsie avec un patch et des avertissements à venir

Hier, GameInformer a publié un article fantastique du point de vue d’un épileptique tentant de jouer à travers le très attendu Cyberpunk 2077, et les résultats sont un peu inquiétants.

Même si vous n’avez pas eu de crise d’épilepsie dans le passé, il semble Cyberpunk 2077 pourrait très bien être l’expérience d’introduction pour beaucoup, grâce à CD Projekt Red imitant une machine construite dans le seul but de induisant des crises d’épilepsie.

Alors qu’un peu de lumières clignotantes sont presque attendues dans les titres plus modernes alors que les développeurs tentent d’immerger davantage les joueurs avec des effets, il y a des parties du prochain Cyberpunk 2077 cela provoquera sans aucun doute des crises chez des personnes qui ne les attendent pas. Il semble presque conçu de cette façon dans certains aspects.

Pour ceux qui sont sujets aux épisodes épileptiques, nous voulions proposer un PSA sur certains des déclencheurs épileptiques vus dans Cyberpunk 2077. Si vous choisissez de jouer, voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger: https://t.co/ BMWF33itXN pic.twitter.com/Y2QACjSGxW – Game Informer (@gameinformer) 7 décembre 2020

GameInformer a cassé l’histoire et le lendemain, CD Projekt Red a une réponse prête pour l’article.

Merci de le mentionner. Nous travaillons sur l’ajout d’un avertissement séparé dans le jeu, en plus de celui qui existe dans le CLUF (https://t.co/eXpPn73VSK). En ce qui concerne une solution plus permanente, l’équipe de développement explore actuellement cela et la mettra en œuvre dès que possible. https://t.co/lXFypnSit2 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 8 décembre 2020

Il convient de noter que le patch dont le CDPR discute ne semble pas être prêt à temps pour le jour du lancement du titre prévu; les joueurs doivent absolument continuer à être sur leurs gardes pendant le jeu, de peur qu’un événement malheureux ne se produise pendant le jeu, même s’ils ne l’ont pas vécu dans le passé.

Cela étant dit, il semble qu’il pourrait être atténué dans un proche avenir afin que tout le monde puisse jouer à travers le RPG dystopique sans nécessairement craindre d’être jeté dans une petite saisie, qui est largement considérée comme empiétant sur un « territoire peu amusant ».

Cela étant dit, nous regardons un monde dystopique où les néons ont été régulièrement et souvent montrés, avec des effets aveuglants et plus que quelques impulsions de l’ancien disco laser.

L’argument est depuis devenu incontrôlable entre ceux qui sont impatients de ne pas mourir en jouant à un jeu et certains fans affirmant en fait que les jeux vidéo sont trop mous à l’ère moderne. Quelle industrie amusante de faire partie.

Le patch dont le CDPR parle dans son tweet n’était pas répertorié dans les notes de patch 1.02 pour Cyberpunk 2077 qui a été publié tard hier soir – on ne s’attend pas à ce qu’il atteigne le titre avant la semaine prochaine, en fonction du tempo et de la cadence actuels avec lesquels CD Projekt Red travaille actuellement avec ses développeurs, ce qui est franchement un autre point sensible pour le titre.

Dans quelques heures, chacun pourra en déduire précisément ce Cyberpunk 2077 est pour eux, s’il conserve ses spaghettis bogués que certains critiques ont commentés, ou si le patch 1.02 a effectivement corrigé le titre pour le mieux en un temps record.