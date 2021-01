CD Projekt Red reconnaît le résultat désastreux des versions de console ‘Cyberpunk 2077’ et présente le calendrier de mise à jour

Après quelques mois à présenter des excuses plus ou moins crédibles, plus ou moins fragiles, CD Projekt Red a récapitulé, à travers une vidéo de cinq minutes avec Marcin Iwiński, co-fondateur et PDG de l’étude, ce qui est arrivé à ‘Cyberpunk 2077 ». Avant de montrer un calendrier d’améliorations qui s’étendra tout au long de 2021, excusez-vous pour ce mois de chaos et la confusion, et cela a conduit le jeu des créateurs de « The Witcher 3 » à devenir l’une des versions les plus controversées et les plus critiquées de 2020.

« Vous nous avez fait confiance et réservé notre jeu, et bien qu’il ait eu de bonnes critiques sur PC, la version console Cyberpunk 2077 n’est pas à la hauteur du standard de qualité que nous voulions pour eux« C’est une reconnaissance publique que CD Projekt Red n’a pas été à la hauteur, et les raisons sont logiques: l’immense ambition du jeu, excessive pour le hardware des consoles, surtout quand on considère le » relativement temps de chargement faibles. « C’était une mauvaise idée, semble admettre Iwiński, en se développant à partir du PC puis en passant à la console.

«Surtout à l’ancienne génération», dit-il, le jeu était trop exigeant pour les machines, notamment en termes de transmission de données (apparition d’objets et de personnages dans le moteur graphique). Et surtout, la faute revient au studio, car au lieu d’abandonner une tâche jugée pratiquement impossible, nous avons «sous-estimé cet objectif». Pourtant, CD Projekt Red ne prononce pas de mea culpa total: selon lui, le processus de test « n’a pas reflété la plupart des problèmes que vous avez rencontrés », ce qui n’est pas particulièrement plausible compte tenu des centaines d’heures de bugs. incompréhensible que le jeu a généré depuis son lancement il y a un peu plus d’un mois.

Enfin, le PDG CD Projekt Red a évoqué les analyses controversées qui ont remis en cause le travail de la presse, et que dans tous les cas, ils ont laissé le média dans un mauvais endroit qui ne pouvait pas revoir les versions de la console. Il affirme que les versions de la console ont été publiées dans les médias le 8 (fou, en tout cas, étant donné que le jeu est sorti le 10), mais cette affirmation se heurte déjà à des dénégations de la part de plusieurs médias. comme les jeux 3D.

Les améliorations arrivent

Avec la vidéo, CD Projekt Red a également publié un plan de correctifs sans dates spécifiques définies au-delà d’un sur dix jours et un grand dans les semaines à venir. Vous pouvez y voir que, dans un contexte de « Mises à jour et améliorations multiples » pour le second semestre, il y a des « DLC gratuits » (qui connaîtront un retard notable par rapport à la promesse initiale à paraître peu de temps après le lancement) et «Mises à jour gratuites pour les consoles de nouvelle génération», prévues pour la fin de l’année.

Aussi, Iwiński fait référence à la controverse de croquer, ce qu’ils éviteront définitivement dans les futurs projets, qui comprend, bien sûr, ces correctifs: « L’équipe travaille à apporter des solutions importantes au jeu sans travail supplémentaire obligatoire. » Ils précisent également que CD Projekt a commencé à rembourser l’argent des joueurs insatisfaits et a demandé le remboursement de ce qu’ils avaient payé.