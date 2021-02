CD Projekt Red prend des mesures contre le vol de données par des pirates

Le 9 février 2021, le studio de développement polonais a déclaré Projet CD rouge via Twittercette voler des données sur le réseau de l’entreprise après une attaque de hacker pouvait. On dit qu’il s’agissait de code de jeux tels que «Cyberpunk 2077» et «The Witcher 3» ainsi que «Gwent», «Thronebreaker: The Witcher Tales» et le moteur rouge.

CD Projekt Red prend des mesures contre les pirates

Apparemment, il y avait aussi Documents de l’entreprise dans des domaines tels que la comptabilité, l’administration, les investisseurs et plus encore. Cependant, les informations personnelles des joueurs doivent être conservées en sécurité.

La société ne voulait pas répondre à la note de rançon du pirate informatique, ce qui a les données vendues pour des millions de dollars étaient.

CD Projekt Red a maintenant réagi rapidement et souhaite intenter une action en justice contre quiconque publie des données sur cette attaque de hacker. L’entreprise s’appuie sur le droit d’auteur. Si quelque chose est publié, il faut insister immédiatement sur le droit d’auteur, les données sont immédiatement mises hors ligne Besoin de devenir.

Reste à voir dans quelle mesure cette stratégie est efficace. Habituellement, les informations se propagent comme une traînée de poudre sur Internet. Si les données apparaissent sur une page et que CD Projekt Red les met hors ligne, alors il est concevable qu’elles puissent être revues sur deux autres pages. Le studio de développement polonais pourrait en être un Lutte contre les moulins à vent imminent.

On ne sait pas quelles autres mesures CD Projekt Red prendra dans ce cas. Il sera difficile de trouver les pirates derrière l’attaque. Bien sûr, ceux qui ont acheté les données volées sont également dans la ligne de mire. Au moins en Allemagne, l’achat de ces données est puni en vertu de l’article 202d du Code pénal en raison du vol de données.

Quelles conséquences et dommage financier l’attaque de piratage sur CD Projekt Red est difficile à évaluer.