CD Projekt RED partage une nouvelle chanson de Cyberpunk 2077

Pour tenter d’animer l’attente du lancement mondial de Cyberpunk 2077, quelque chose qui devient éternel pour des milliers d’utilisateurs, CD Projekt RED continue de partager des détails et de publier du contenu lié au travail. L’un des aspects du jeu dont on parle le plus est son bande sonore, qui sera vraiment varié, et il y a quelques heures un autre des thèmes qui en feront partie a été annoncé.

A cette occasion, la société polonaise a publié la chanson sur ses réseaux sociaux « Aucun point de sauvegarde », interprété par le groupe fictif Yankee et le brave. Cette chanson fait partie du genre rap et a en fait été composée par le duo américain Exécutez les bijoux, qui est composé de deux rappeurs très talentueux. Ensuite, nous vous laissons avec la chanson et son correspondant Clip vidéo:

Dans la vidéo, vous pouvez voir une atmosphère cyberpunk très marqué et travaillé, faisant directement référence au jeu dans lequel il sonnera, et au-delà, dans certaines parties des paroles il est possible d’entendre plusieurs hochements de tête à l’acteur Keanu Reeves, qui jouera Johnny Silverhand dans le titre. Aussi, l’artiste bien connu a joué dans l’une des dernières publicités Cyberpunk 2077, dans lequel il utilise sa manière charismatique de s’exprimer pour inciter les utilisateurs à acheter ce RPG futuriste.

Cyberpunk 2077 Il sera mis en vente définitivement à partir du lendemain 10 décembre pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Sttadia, PlayStation 5 et Xbox Series. Mais avant que cela n’arrive, CD Projekt RED a toujours l’intention de diffuser un cinquième et dernier Night City Wire, qui se tiendra très prochainement.

