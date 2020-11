CD Projekt RED offrira des objets en jeu gratuits à tous les joueurs Cyberpunk 2077

Après avoir subi plusieurs retards dans sa date de sortie, il semble que dans quelques semaines il sera enfin possible d’en profiter Cyberpunk 2077. Une grande partie de la communauté de fans qui attend avec impatience l’arrivée de cet ambitieux RPG est assez déçue par les fausses promesses, et le studio le sait.

En tant que solution, la société polonaise Il a décidé qu’un bon moyen de s’excuser auprès des utilisateurs était de donner divers objets pouvant être utilisés pendant le jeu. De cette manière, lors de la diffusion du cinquième épisode de Fil de la ville de nuit, a révélé que tous ceux qui sont faits avec Cyberpunk 2077 ils peuvent réclamer un ensemble d’objets dans le jeu gratuitement.

Cette promotion s’appliquera à toutes les versions du jeu et quelle que soit l’édition achetée, tout ce que vous avez à faire pour obtenir les objets est connecter la copie du jeu avec le compte GOG de chaque joueur. De cette façon, les utilisateurs pourront habiller V avec une veste personnalisée avec des motifs The Witcher, brandissez un katana spécial et bien plus encore.

Enfin on se souvient que Cyberpunk 2077 sera mis en vente dans le monde entier à partir du prochain 10 décembre pour PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, et aussi pour PlayStation 5 et Xbox Series (via rétrocompatibilité, puis avec des versions optimisées).

