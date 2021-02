CD Projekt Red et Go On Board annoncent The Witcher: Old World Board Game

CD Projekt Red s’associe à Go On Board pour un nouveau jeu de la série The Witcher. The Witcher: Vieux Monde est un jeu de société conçu par Łukasz Woźniak, auteur de jeux de société tels que Valhalla et Titans.

contrairement à d’autres Le sorceleur jeux, le prochain jeu de société est destiné à jouer avec 2 à 5 personnes. Le jeu se déroule bien avant la naissance du protagoniste de la trilogie du jeu, Geralt of Rivia.

Les joueurs auront la possibilité de contrôler les sorciers de l’école du loup, de la vipère, du chat ou du griffon. Ces jeunes hommes ont récemment terminé leur formation et ont réussi le Trial of the Grasses pour devenir des sorceleurs à part entière. C’est au joueur de voir s’il réussit ou échoue.

Tout en combattant des monstres sur The Path est l’objectif principal, le sorceleur les diplômés peuvent également se retrouver face à d’autres combattants. Les sorceleurs devront affronter pour survivre et défendre l’honneur de leur école.

Les histoires de The Witcher: Vieux Monde sont toujours en cours. Jusqu’à présent, une seule œuvre d’art a été publiée pour le jeu. L’œuvre montre un sorceleur debout devant des loups tandis qu’un Leshen se tient derrière lui, prêt à attaquer.

Le manque d’intrigue et d’histoire jusqu’à présent est intentionnel. Le jeu est toujours en développement, et cette fois, CD Projekt Red ne sera pas le seul responsable de raconter de nouvelles histoires dans la série. Les fans auront l’occasion de contribuer à façonner les histoires du monde avant que les histoires de Geralt of Rivia et de ses compagnons ne soient racontées.

The Witcher: Vieux Monde recherche un financement participatif avant son lancement. À partir de mai, les fans de la série auront l’opportunité de faire partie de la communauté du jeu. Cela inclut des suggestions et des commentaires qui pourraient avoir un impact significatif sur le contenu du jeu, y compris certaines des histoires.

Actuellement, le jeu ne devrait sortir qu’en anglais et en polonais. Des négociations sont actuellement en cours pour lancer le jeu dans d’autres langues.

Les personnes intéressées par la nouvelle expérience Witcher peuvent suivre CD Projekt Red sur les réseaux sociaux, s’inscrire aux mises à jour sur la page de pré-lancement Kickstarter du jeu ou suivre Go On Board pour les actualités.

The Witcher: Vieux Monde devrait être officiellement lancé dans le monde entier en avril 2022.