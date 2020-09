CD Projekt RED est convaincu que Cyberpunk 2077 sortira en novembre

Si les retards sont généralement extrêmement malheureux, lorsqu’ils se produisent dans de grands titres, ils sont souvent encore plus choquants. Alors, Cyberpunk 2077, l’un des titres qui a suscité le plus d’attentes ces dernières années, a été retardé à plusieurs reprises et, par conséquent, la suspicion de la communauté concernant à la fois le bien-être de son développement et l’accomplissement de sa dernière date de sortie proposée a été tout aussi remarquable. Cependant, CD Projekt RED Il a assuré à plusieurs reprises qu’un report ne se reproduirait plus, se montrant totalement confiant de sa position.

Et justement, consolider leur regard sur la situation est un acte qu’ils ont à nouveau commis, cette fois à travers Piotr Nielubowicz, le directeur financier de l’entreprise. Y faisant allusion, comme indiqué par GamingBolt, la société a récemment partagé ses résultats financiers, qui ont été conclus par le gérant avec l’expression suivante: “Quand nous nous reverrons dans ce format, Cyberpunk 2077 aura déjà été publié“.

Autrement dit, avant la présentation des prochains résultats financiers de CD Projekt, l’aventure Night City sera désormais accessible aux consommateurs. Bien sûr, cette éventualité va au-delà de novembre et, techniquement, les paroles de Nielubowicz ils suggèrent que le lancement de Cyberpunk 2077 cela peut se produire au-delà du 19 novembre. Cependant, l’intention de l’étude est claire, à savoir que dans quelques mois, les joueurs sur PC, Xbox One et PlayStation 4 pourront profiter de ce RPG tant attendu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂