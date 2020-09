CD Projekt Red confirme que le multijoueur Cyberpunk 2077 aura des micropaiements sans être agressif

Nous sommes déjà entrés dans le mois de septembre et avec lui l’indication que nous sommes très proches d’entrer dans la nouvelle génération de consoles, avec l’engagement de Microsoft Xbox Series X à continuer à parier sur le matériel de jeux vidéo dans les années à venir.

Mais nous sommes également impatients de l’arrivée de titres très attendus pour cette génération, Cyberpunk 2077 étant l’un des plus recherchés par un grand nombre d’acteurs, surtout après les retards subis.

L’avenir multijoueur de Cyberpunk 2077 aura des micropaiements

Sans aucun doute, ces mois d’attente ont été quelque chose qui s’est passé très lentement, heureusement il ne reste plus que quelques mois pour obtenir le gant, à la fois de ce qui arrivera au moment du lancement et des DLC qui arriveront. plus tard, à la fois payant et gratuit.

Mais quelque chose de nouveau que nous allons voir dans Cyberpunk 2077, c’est le fait d’avoir un multijoueur complet ajouté dont on sait peu de choses, sauf qu’il arrivera plus tard dans le jeu, bien que récemment il y ait eu des déclarations d’Adam Kiciński, président de l’étude, parler de ce sujet et les micropaiements sont venus au premier plan, confirmant que les modes avec plus d’un joueur auront ce type de contenu, bien qu’ils assurent que ce ne sera pas quelque chose d’agressif comme cela a été appliqué dans d’autres jeux.

«Nous ne sommes jamais agressifs envers nos fans. Nous les traitons équitablement et sommes gentils. Alors bien sûr que non, nous ne serons pas insistant, mais vous pouvez vous attendre à ce que de grandes choses soient achetées. L’objectif est de concevoir la monétisation de manière à ce que les gens soient heureux de dépenser de l’argent. Je n’essaye pas d’être cynique ou de cacher quelque chose; il s’agit de créer un sentiment de valeur. “ «Comme pour nos jeux solo: nous voulons que les joueurs soient heureux tout en dépensant de l’argent pour nos produits. Il en va de même pour les microtransactions – vous pouvez vous y attendre, bien sûr, et le CP est une excellente arène pour vendre des produits, mais ce ne sera pas insistant; Cela ne dérangera pas les joueurs, mais cela les rendra heureux, du moins c’est notre objectif. “

Nous devrons attendre de voir comment CD Projekt publie cette section multijoueur de Cyberpunk 2077, bien que pour le moment, il soit préférable de se concentrer sur le mode solo qui est très proche d’atteindre les plates-formes actuelles, bien que Nous aurons également une version Xbox Series X.