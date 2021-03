CD Projekt RED commencera à développer ses titres ensemble

Le développeur de jeux vidéo polonais CD Projekt RED a annoncé son intention de développer plusieurs titres AAA simultanément à partir de 2022.

Le studio a partagé la nouvelle via une nouvelle mise à jour de la stratégie de l’entreprise le mardi 30 mars. La vidéo dure plus de 20 minutes et couvre une variété de sujets, dont l’un implique les efforts du studio élargi pour développer plusieurs jeux tels que The Witcher et Cyberpunk 2077 en même temps.

Pour y parvenir, CD Projekt RED a annoncé qu’il créera une équipe plus importante l’année prochaine et formera des équipes de développement qui pourront travailler sur les deux projets en même temps.

Cela inclut également le travail sur le moteur de jeu interne de CD Projekt RED, REDengine. Ajuster les capacités du moteur de jeu donnera aux développeurs le contrôle des routines des PNJ et le contrôle des personnages des joueurs, qui peuvent être adaptés et appliqués à plusieurs jeux simultanément.

Le studio abandonnera également des feuilles de route de développement plus longues pour une feuille de route annuelle, qui donnera aux joueurs un aperçu plus concis des mises à jour et des versions à venir.