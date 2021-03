CD Projekt Red change de stratégie en vue du lancement de ‘Cyberpunk 2077’: moins de battage médiatique, des fonctionnalités en ligne et plus

La sortie de «Cyberpunk 2077» n’a certainement pas été à la hauteur du battage médiatique que CD Projekt Red a généré depuis ce premier trailer en 2013. Le jeu a eu un Réception mitigée sur PC et assez négative sur les consoles de la génération précédente, au point que le studio polonais a dû repenser sa stratégie de lancement pour l’avenir.

A travers une publication sur son blog officiel intitulée «CD Projekt met à jour sa stratégie», la société a confirmé que des changements sont à venir «dans la manière dont elle développe les jeux vidéo». Ces modifications permettront à CD Projekt « travailler sur plusieurs jeux et extensions AAA en parallèle« Ils ont également annoncé l’expansion de leur expérience dans le domaine des jeux en ligne, bien que d’après les mots de l’étude, il semble que ce multijoueur indépendant qui allait avoir ‘Cyberpunk 2077’ soit un peu en suspens.

Un nouveau CD Projekt Red

L’un des principaux points de la nouvelle version de CD Projekt Red est l’achat du studio Canadian Digital Scapes. CDPR travaille avec ce studio depuis trois ans, qui a activement collaboré sur Cyberpunk 2077. Ils affirment que CDS est un bon pilier pour créer CD Projekt Red Vancouver et que ce nouveau studio rejoindra les trois équipes de développement que CDPR possède déjà à Varsovie, Cracovie et Wroclaw.

Le point suivant de la stratégie est de moderniser les «domaines dont le CTO (directeur de la technologie) est responsable». Ils prétendent que Technologie REDengine, le moteur de jeu CDPR utilisé pour développer ‘The Witcher 2’ et CyberPunk 2077 (REDengine 4), sera « amélioré et centralisé », tandis que le studio sera réorganisé pour être plus « proactif ». Selon Paweł Zawodny, CTO et responsable de la production chez CD PROJEKT RED:

«Nous voulons être sûrs de pouvoir travailler avec deux marques mondiales en même temps, tout en garantissant la plus haute qualité de nos produits. Nous mettons l’accent sur les progrès technologiques et voulons configurer des équipes polyvalentes qui combinent diverses spécialisations et compétences. Ces équipes auront la une assistance supplémentaire d’un groupe d’experts transversaux qui, grâce à leur expérience, peuvent contribuer à des aspects clés du développement. Tous ces changements visent à nous permettent de travailler sur plusieurs jeux et extensions AAA en parallèle, à partir de 2022« .

Les jeux à un joueur resteront au centre des préoccupations du studio polonais car, après tout, c’est là qu’ils ont de l’expérience. Michał Nowakowski, vice-président principal du développement des affaires et membre du conseil d’administration de CD PROJEKT, a expliqué que les jeux de rôle solo « ont été, sont et continueront d’être notre priorité »Bien qu’ils voient dans «The Witcher 3» et «Cyberpunk 2077» un énorme potentiel qui peut être étendu pour inclure de nouveaux domaines, médias et types de contenu.

C’est là qu’interviennent les fonctionnalités en ligne. Nous attendions ce multijoueur de «Cyberpunk 2077» qui, en principe, allait être un jeu indépendant. Cependant, son avenir est dans l’air. Adam Kicinski, PDG du studio, a déclaré: « Nous avions précédemment laissé entendre que notre prochain AAA serait un jeu Cyberpunk multijoueur, mais nous avons décidé reconsidérer ce plan compte tenu de notre nouvelle approche plus systémique et agile« Il n’y a pas d’autres détails, mais la déclaration officielle précise ce qui suit:

«CD PROJEKT RED développera des technologies en ligne qui pourront être intégrées dans les futurs processus de développement. des fonctionnalités en ligne que le studio implémentera progressivement pour ses jeux. Il favorisera également la croissance des communautés en ligne, basées sur la plateforme GOG GALAXY, qui rassemble les fans de jeux vidéo CD PROJEKT RED, ainsi que des productions externes. «

Autrement dit, s’il est vrai qu’il n’est pas expressément mentionné que le multijoueur indépendant de ‘Cyberpunk 2077’ a été annulé, il est suggéré qu’à l’heure actuelle, ce n’est pas une priorité, ce qui pourrait entraîner des retards ou, encore plus, une future annulation complète. Il existe peut-être des fonctions en ligne dans le jeu, mais nous devrons attendre pour le savoir.

Et en parlant d’attente, à partir de l’étude, ils ont voulu aborder la façon dont ils annoncent les jeux. L’un des principaux problèmes rencontrés par « Cyberpunk 2077 » est que le studio polonais suscite un battage médiatique depuis 2013, lançant des pilules de contenu et donner des détails avec compte-gouttes, quelque chose qui a finalement joué contre lui vu avec le lancement de la version finale du jeu.

D’après l’étude, ils assurent que « les futures campagnes de marketing seront beaucoup plus courtes, avec un contenu promotionnel diffusé plus près du lancement réel du jeu donné, mettant en vedette ses performances sur toutes les plates-formes matérielles prises en chargeRappelez-vous que CDPR n’a jamais montré de performances de jeu sur les consoles de la génération précédente, qui constituent une grande partie du pool de consoles actuel, et les résultats étaient les suivants: bugs, problèmes, performances médiocres et, finalement, la suppression du jeu du PlayStation Store.

Enfin, le CDPR a souhaité aborder les problématiques liées à la situation d’emploi des salariés. La mise en œuvre de Crunch n’a pas été explicitement mentionnée, mais il a été mentionné que « pendant des années, nous avons souligné notre conviction que notre plus grand atout est notre équipe. CD Projekt continuera d’être un lieu de travail inclusif et diversifié, mais nous voulons également souligner le bien-être physique et mental de nos collaborateurs et leur offrir des opportunités de développement professionnel et personnel. » Il n’est pas mentionné quels changements seront mis en œuvre à l’avenir.

