CD Projekt RED annule le jeu multijoueur Cyberpunk 2077 dédié

Le développeur polonais CD Projekt RED a abandonné son projet de produire un jeu multijoueur pour Cyberpunk 2077. Ce qui était censé être une offre en ligne dédiée distincte du jeu de base fera désormais partie d’une nouvelle stratégie que l’équipe met en œuvre là où toutes ses franchises le seront. un jour contiennent une partie multijoueur. Il s’agit d’une initiative qui va de l’avant, ce qui signifie qu’il peut y avoir une possibilité que The Witcher 4 est le premier titre en préparation auquel CD Projekt RED pourrait adopter cette approche. Ou quel que soit son prochain match.

La nouvelle a été confirmée dans le cadre d’une conférence téléphonique, où le président-directeur général Adam Kiciński a déclaré: « Auparavant, nous avions laissé entendre que notre prochain triple-A serait un jeu Cyberpunk multijoueur, mais nous avons décidé de reconsidérer cela maintenant. Compte tenu de notre nouveau plus approche systématique et agile, au lieu de nous concentrer principalement sur une grande expérience ou un jeu en ligne, nous nous concentrons sur la mise en ligne de toutes nos franchises un jour. «

Kiciński a ensuite expliqué que CD Projekt RED est en train de changer son approche afin que les futurs titres puissent prendre en charge les éléments en ligne. « Nous travaillons donc sur des fonctionnalités spécifiques améliorant notre mode solo [games], mais nous ne travaillons pas sur la sortie du prochain jeu [as] une grande expérience en ligne. Nous allons donc enrichir nos jeux solo avec des expériences en ligne. « Il déclare que les composants en ligne sont en cours de préparation au studio depuis plus de deux ans maintenant, et ces mécanismes seront » très excitants pour les joueurs « une fois révélés.

«Insistons sur ce point ici, CD Projekt Red crée des RPG AAA pour un seul joueur – cela ne change pas. Ce qui change, c’est notre approche à long terme de la ligne. Et par là, nous voulons dire que nous sommes bien préparés à mettre en œuvre les éléments en ligne. dans nos jeux où ils ont du sens. Nous ne voulons pas aller trop loin ou perdre notre ADN de joueur unique. Nous voulons prendre des mesures réfléchies pour développer de solides capacités en ligne. «

L’annulation de ce projet multijoueur peut apporter une bonne nouvelle aux fans du développeur à court terme, mais il semble certainement que les futurs projets auront une sorte de composant multijoueur. Pour l’instant, CD Projekt RED est toujours occupé à réparer Cyberpunk 2077. Le patch 1.2 a lancé le bal avec moins de plantages et de meilleures performances sur PlayStation 5, mais nous n’en sommes pas encore là. Le jeu est absent du PS Store depuis plus de trois mois maintenant.

