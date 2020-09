CD Projekt explique que le multijoueur en ligne de Cyberpunk 2077 est un projet totalement indépendant

Nous avons déjà atteint le mois de septembre et nous nous rapprochons de plus en plus de la nouvelle génération attendue de consoles qui vise à être un bond significatif dans plus d’un aspect par rapport à ce que nous avons vu ces années avec les machines actuelles.

Mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de jeux majeurs très attendus dans la génération actuelle, car des titres impressionnants comme Cyberpunk 2077 espèrent voir le jour dans les prochains mois – certains le feront même avant que la nouvelle génération ne fasse son apparition. .

Le multijoueur en ligne de Cyberpunk 2077 est un autre projet

Hier encore, nous avons eu des nouvelles importantes sur la section multijoueur de ce jeu tant attendu de CD Projekt Red, comme l’avait confirmé le président du studio. l’existence de micropaiements pour ce type de section dans lequel de nombreux joueurs pourront se connecter.

Une chose évidente est que cette partie n’a pas bien plu avec les joueurs et d’après le compte rendu officiel de l’étude Sur Twitter ont voulu appeler au calme, depuis Ce multijoueur en ligne Cyberpunk 2077 n’interférera pas avec le projet solo, car le jeu en ligne est quelque chose de totalement distinct de ce que les joueurs attendent et cela arrivera dans quelques mois. Ils ont également fait remarquer que bien que des microtransactions existent dans ces modes multijoueurs, le joueur sera traité avec respect et non comme une machine à dépenser de l’argent.

Cyberpunk multijoueur / en ligne, qui est un projet séparé, aura des microtransactions, mais nous l’avons dit il y a déjà un an. Comme toujours, attendez-vous à ce que nous traitions votre argent avec respect. – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 7 septembre 2020

Cette clarification a dû sortir car de nombreux utilisateurs pensaient que les micropaiements allaient également être mis en œuvre dans le jeu tel que nous le connaissons, ce qui a été déclaré complètement faux et qui ne se produira jamais.