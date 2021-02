CD Projekt est victime d’un vol de données énorme: les pirates menacent de s’exposer

Comme Projet CD, qui vient de faire connaître les créateurs de «Cyberpunk 2077», devient la société polonaise Victime de vol de donnéesoù le réseau interne a été accédé et des informations volées à grande échelle.

Maintenant, le projet de CD sera avec les données copiées fait chanter par les piratesen utilisant un Exposition de l’entreprise menacer.

CD Projekt a été piraté et reçoit des menaces

CD Projekt révèle dans le tweet associé les informations selon lesquelles, entre autres, le Code source Pour Cyberpunk 2077 , The Witcher 3 , Gwent et une «version inédite de Witcher 3» pourrait être copiée. Ce dernier pourrait être optimisé et a annoncé la version nouvelle génération du jeu pour PS5 et Xbox Series X / S. Les données volées comprennent également de nombreuses informations sur les processus internes de l’entreprise et les relations avec les investisseurs.

Avec le code source et les différents documents de l’entreprise menacer les hackers la société maintenant avec Assassinat de personnage. Selon Remarqueque les attaquants ont quitté CD Projekt, ils enverront les données à contacts existants dans le journalisme de jeu soumettre dans les 48 heures « Ne pas parvenir à un accord ».

La note des hackers a également été publiée avec la déclaration sur l’attaque.

Mes données sont-elles affectées? Comme l’écrit CD Projekt dans la déclaration ci-jointe, la société ne pense pas que données personnelles des joueurs ou des utilisateurs de services sont affectés par le vol de données.

Dans la déclaration, ils continuent à écrire qu’ils ont déjà commencé le Récupérer des données à partir de sauvegardes intactes, puisque ceux-ci proviennent du Ransomware–Les pirates ont été laissés partiellement cryptés. Responsable Les autorités tel que Scientifiques légistes informatiques ont déjà été informés. On aimerait aussi les demandes des assaillants ne poursuivez pas.

Que signifie ransomware? Les ransomwares sont des programmes dits malveillants qui accordent aux intrus un accès non autorisé aux données et les laissent cryptées. Afin de pouvoir à nouveau décrypter ces données, ces pirates demandent souvent Rançon pour libération.