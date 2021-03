CD Projekt crée un nouveau studio et reçoit le soutien des vétérans de BioWare!

Le groupe CD Projekt a reçu de nombreuses informations à ce sujet dans le cadre d’une mise à jour complète de sa stratégie. Cyberpunk 2077, La franchise The Witcher et l’entreprise elle-même. Dans la vidéo de 25 minutes, il y a d’innombrables aperçus passionnants dans les coulisses.

Une nouvelle folle concerne la direction entrepreneuriale de CD Projekt. Au cours des trois dernières années, le studio de développement a Scapes numériques déjà aidé à la production de « Cyberpunk 2077 ». Selon CD Projekt, vous avez fait un «excellent travail» pendant cette période. Ils ont aidé à développer et à optimiser diverses fonctionnalités.

Jusqu’à présent, Digital Scapes n’a fourni qu’une aide extérieure. Mais cela va changer à partir de maintenant. Digital Scapes est maintenant un Partie du projet CD. CDP intègre des scapes numériques dans ses propres rangs afin «d’élargir les compétences».

Le nouveau studio de développement s’appellera désormais CD Projekt RED Vancouver. Ce sera la 4ème équipe aux côtés des équipes polonaises à Varsovie, Cracovie et Wroclaw.

Marcin Chudy, directeur du studio de Vancouver, est optimiste quant à la poursuite de la collaboration:

«Nous sommes ravis de rejoindre un studio qui a forgé des expériences incroyablement dédiées et de grande envergure comme la trilogie The Witcher ou Cyberpunk 2077. Nous pensons que nous pouvons faire notre part avec le gameplay et la technologie pour le rendre encore plus attrayant. «