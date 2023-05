CBS annule la saison 7 de SWAT après que Shemar Moore se soit prononcé contre une annulation soudaine

ÉCRASER a été renouvelée pour une septième et dernière saison après son annulation brutale la semaine dernière. L’acteur Shemar Moore, qui interprète le sergent Daniel « Hondo » Harrelson, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer son opinion sur la décision du réseau, l’interrogeant et insistant sur le fait que « cela n’a aucun sens ». Selon Deadline, CBS et Sony Pictures Television ont convenu de renouveler ÉCRASER pour une dernière saison de 13 épisodes après des discussions au cours du week-end. La décision vient en réponse aux réactions passionnées des téléspectateurs et de Shemar Moore. La déclaration conjointe de la présidente de CBS Entertainment, Amy Reisenbach, et de la présidente de Sony Pictures Television Studios, Katherine Pope, a exprimé sa gratitude envers la fidèle base de fans de l’émission et a reconnu le succès de la série, qui a été diffusée pendant six saisons sur CBS et a attiré un public dévoué.

Reisenbach et Pope ont également déclaré qu’ils étaient heureux d’avoir trouvé un moyen de ramener le SWAT et de clore ses intrigues et ses personnages. La septième et dernière saison devrait être diffusée au cours de l’année de diffusion 2023-2024.

« Nous avons écouté nos téléspectateurs et leur élan de passion pour SWAT et nous avons conclu un accord pour le renouveler pour une dernière saison de 13 épisodes à diffuser au cours de l’année de diffusion 2023-2024. SWAT a été diffusé pendant six saisons sur CBS et a attiré un public dévoué. Nous sommes ravis d’avoir trouvé un moyen de le ramener et de clore les scénarios et les personnages de la série, ce que le public mérite. Une fois de plus, nous apprécions les talents et les efforts des acteurs, des scénaristes, des producteurs et de l’équipe et de tous ceux qui ont contribué au succès de SWAT. Nous attendons avec impatience son retour la saison prochaine.

Shemar Moore s’est rendu sur Instagram pour partager son enthousiasme à propos du renouvellement de l’émission. Dans le message, Moore a remercié les fans pour leur soutien continu et les a crédités pour le renouvellement de l’émission. Consultez le message ci-dessous.

Pourquoi CBS a initialement annulé SWAT malgré son audience croissante

SWAT, malgré son audience croissante, a été annulé par CBS en raison d’un accord de licence raté avec Sony Pictures Television. Les deux sociétés n’ont pas pu s’entendre sur un nouvel accord de licence, et un accord proposé pour continuer le coût par épisode de l’émission a finalement été abandonné. De plus, l’émergence d’autres pilotes prometteurs, comme le Elsbeth spin-off et le Matlock redémarrage, a peut-être donné à CBS plus de latitude pour s’éloigner de ÉCRASER

Le producteur exécutif de l’émission, Shawn Ryan, avait précédemment déclaré que les cotes d’écoute de l’émission en faisaient une « évidence » à reprendre pour une autre saison, mais les conversations économiques entre les sociétés avaient préséance sur les préférences des téléspectateurs. Bien qu’il se classe dixième en audience totale parmi les 14 séries dramatiques diffusées par CBS cette saison télévisée, ÉCRASER était la série scénarisée la plus chère du réseau, ce qui a peut-être contribué à la décision d’annuler l’émission. Cependant, l’émission a bien performé cette saison, avec une moyenne de 6,8 millions de téléspectateurs et une note de 0,7, soit une augmentation de 6% par rapport à la saison précédente. Les fans de l’émission peuvent se réjouir de la prochaine finale de la série, qui devrait être diffusée le 19 mai 2023.