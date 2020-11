Cave Story vit son possible déclin aux mains de Nicalis

Encore une attaque contre l’héritage des jeux vidéo

Nous avons et voulons avoir, nous voulons avoir ce qui retient notre attention ou ce dont nous pensons avoir besoin. Nos désirs sont différents dans chacun d’eux, mais il semble quelque chose d’inné à amasser et à conserver, de plus en plus, à des limites parfois insoupçonnées. C’est ainsi qu’on nous apprend que plus la valeur des choses que nous avons est grande, plus notre propre valeur sera grande, un grand mensonge fondé sur les piliers d’une société capitaliste qui se maintient grâce, en dehors de la plus-value au travail, du consumérisme qui ils essaient (et parviennent) à instiller. Je n’échappe pas à cette définition, et j’imagine que beaucoup d’entre nous, chacun à son niveau économique, souffrent du même mal, celui que les entreprises elles-mêmes instillent et que même elles souffrent, car la concurrence les oblige à avoir les meilleurs produits pour être meilleur face à face, comme s’il s’agissait d’une bagarre de rue. Personne n’est sauvé ici, ni Tito Phil sur Xbox ni Nicalis, car hier nous avons découvert, via GitHub, que ont réussi à démolir ces pages où l’on pouvait trouver gratuitement les vestiges de l’ancien Histoire de la grotte.

bonjour, je suis le développeur principal derrière un fork majeur de CSE2, donc j’aimerais clarifier certaines choses ici! En fait, CSE2 était un projet de décompilation de la version Freeware originale de CS. Il semble que Nicalis en ait acquis le code quand ils ont obtenu l’IP. Le DMCA a été rempli à cause de cela. (1) – ikuyo, la femme d’un oiseau #Apruebo (@ ikuyo_194_) 24 novembre 2020

L’histoire derrière la société américaine ne laisse aucun répit à ce qui semble être une traînée de mauvaises nouvelles dosées au fil du temps. À l’époque, nous avons parlé des plaintes déposées via le média Kotaku, soulignant non seulement les mauvaises pratiques telles que l’exploitation par le travail ou la mauvaise communication, mais aussi des signes de racisme de la part de son fondateur, Tyrone Rodriguez. Ici, nous vous laissons le texte qui parle de la situation. Cependant, et déplacé vers un panorama plus récent, nous obtenons des nouvelles sur Histoire de la grotte. Histoire de la grotte est un jeu japonais sorti en 2004, développé par une seule personne et distribué gratuitement. En raison du succès obtenu sur son territoire, il a été décidé de l’étendre à d’autres plateformes au fil du temps., atteignant la version actuelle des temps après la version. À un certain moment, Nicalis semblerait acheter les droits de distribution, pour les apporter à toutes les plateformes.

La version définitive, et celle qui sortirait de sa conception, serait renommée Histoire de la grotte +, qui a été développé par Nicalis et a commencé à apporter de nouvelles options, telles que le mode à deux joueurs, de nouveaux graphiques, la traduction en anglais et d’autres extensions, étant la version de Switch la dernière à être lancée sur le marché en 2017. Il semble que nous ne pouvons pas avoir belles choses, car après tout ce soutien incroyable reçu par un jeu sorti humblement en 2004 et gratuitement, vient un côté un peu plus sombre, avec la main de Niantic. Grâce à un message sur GitHub, et se proclamant propriétaires du code original du jeu, ils ont fermé un grand nombre de pages où des versions faites par des fans ont été conservées pendant toutes ces années, soulignant que ce qu’ils font réellement est illégal depuis reproduire le code créé par eux-mêmes en Histoire de la grotte +. Cependant, Dans la plainte elle-même, nous voyons comment, en montrant le code du jeu qui prétend être le sien (le Histoire de la grotte), ce qu’ils montrent réellement est le Histoire de la grotte +. De la même manière, ci-dessous ils indiquent que le jeu n’a jamais été Open source. Ci-dessous, je joins les déclarations d’un développeur de Cave Story Engine 2, le projet dénoncé par Nicalis et, selon son récit, ne possède aucun des codes que possède Nicalis, n’étant qu’une décompilation du projet original de Histoire de la grotte.

Il semble que cette réclamation pour droits ait été effective en faveur de Nicalis, puisqu’ils ont fermé tous les sites Internet qu’ils ont indiqués dans leur réclamation DMCA, atteignant ainsi leur objectif. Ce n’est rien d’autre qu’une attaque non seulement sur ce que le titre représente depuis son lancement, puisque sa gratuité fait partie de son origine, et que maintenant, une société tierce crée non seulement le propriétaire du code d’origine, quand elle a montré qu’elle ne l’a pas, mais qu’elle cherche à en éliminer la trace sur Internet est un autre exemple des efforts des plus grands pour absorber et de s’approprier le travail et la sueur des autres. Défendons l’héritage et l’histoire des jeux vidéo, défendons les développeurs contre les entreprises qui font des affaires avec leur travail, défendons le médium avant de tomber avec le reste des industries culturelles.