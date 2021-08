Catwoman: Hunted Voice Cast annoncé, Lauren Cohan revient dans le monde de DC

Avec beaucoup d’attention sur Batman en ce moment, à la fois pour le prochain Le Batman et le retour de Michael Keaton en Le flash, mais Warner Bros. donne également à Catwoman un rôle principal dans le film d’animation Catwoman : Traquée. Elizabeth Gillies exprimera la méchante féline de Gotham, qui sera rejointe par une foule d’autres personnages de DC dans le film de Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment.

Le film verra Catwoman tenter de voler un bijou qui la prépare à un affrontement avec un consortium de méchants, Interpol et Batwoman, exprimé dans le film de Stephanie Beatriz. Le reste de la distribution est composé d’une énorme liste de personnages bien connus et d’un ensemble de voix derrière eux. Parmi les stars impliquées dans la production figurent Tu ferais mieux d’appeler Saul‘ s Jonathan Banks comme Black Mask, Steve Blum comme Solomon Grundy, Les morts qui marchent‘s Lauren Cohan comme Julia Pennyworth, Keith David comme Tobias Whale, Zehra Fazal comme Talia al Ghul & Nosferata, Jonathan Frakes comme King Faraday & Boss Moxie, Kirby Howell-Baptiste fraîchement sorti de l’arrière de Cruelle comme Barbara Minerva/Cheetah, Kelly Hu comme Cheshire, Andrew Kishino comme M. Yakuza & Domino 6, Eric Lopez comme Domino 1, Jacqueline Obradors comme La Dama et Ron Yuan comme Docteur Tzin.

Le film sera la première fois en huit décennies que Catwoman dirigera son propre film d’animation et est entre de bonnes mains avec son histoire écrite par Greg Weisman, qui a une expérience antérieure avec Spectaculaire Spider-Man et Star Wars : Rebelles, ainsi que la création Gargouilles pour Disney et co créant le Jeune justice séries.

Catwoman : Traquée devrait arriver au début de 2022, mais n’a pas encore de date de première claire. Réalisé par le réalisateur d’anime bien respecté Shinsuke Terasawa, le film rejoindra Warner Bros. en expansion du contenu DC en direction de HBO Max, et en particulier de leur branche d’animation. Il y aura aussi les JJ Abrams, Bruce Timm et Matt Reeves produits Batman : le croisé capé direction HBO Max et Cartoon Network, et puis il y a aussi le Batman : les aventures audio podcast sur HBO Max cet automne.

Homme chauve-souris les fans ont été gâtés récemment avec de nombreux projets en cours, et avec Warner Bros. désespéré de continuer à développer leur production DC un peu pour rivaliser avec la série en streaming Marvel de Disney, il ne fait aucun doute qu’ils feront appel au Dark Knight comme le résidents de Gotham à nouveau. Pour l’instant, le fait que Catwoman reçoive son premier rôle principal dans un film d’animation suggère que nous pourrions voir des films similaires à venir avec plus des pires de Gotham, et il y a beaucoup de choix si tel est le cas.

Alors que Marvel se prépare à occuper le devant de la scène avec la sortie de certains de ses plus grands films et émissions au cours des douze prochains mois, il semble que Warner Bros. de bonnes choses pour les fans de super-héros des deux côtés de la clôture.

Sujets: Catwoman