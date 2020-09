Cathy Hummels se justifie pour une photo maigre

04.09.2020 13h03

«Je suis mince, mais entraînée et fière de mon corps!» Avec cette déclaration, Cathy Hummels s’oppose à ses ennemis.

Une photo en bikini de Cathy Hummels divise les esprits sur Instagram. Puis la jolie brune en tenue de plage pose devant un décor fantastique au bord de la mer. “Salutations de l’île de l’amour – à partir de 20h15, le” combat des stars de la télé-réalité “continuera enfin”, a-t-elle écrit à côté.

Shitstorm après photo maigre

La réaction de leurs followers: une tempête de merde. Ce n’est pas le message qui en est responsable, mais la silhouette maigre de Cathy. “Vous avez absolument besoin d’un rôti de porc avec des boulettes de pain et du chou rouge”, se moque un utilisateur. Un autre a commenté ironiquement: “Oh, tu veux nous montrer les côtes?” D’autres adeptes expriment leur inquiétude que la femme de Mats Hummels ait l’air “très malsaine”.

Commentaire de Cathy: “Les haineux vont détester”

Avec un deuxième poste, la jeune femme de 32 ans se défend contre les allégations. “Oui, je suis mince, mais entraînée et fière de mon corps, de la façon dont il se régénère et guérit”, précise-t-elle avec une autre photo en bikini. Pour clarifier son propos, elle ajoute les hashtags #hatersgonnahate et #loveyourbody. Cathy parle à certains fans des âmes. «Je pense que c’est dommage qu’en tant que personne mince, vous deviez toujours vous justifier dans notre société. Surtout si vous aimez toujours faire du sport ou manger sainement », assiste un utilisateur. Un autre fan est d’accord: “Quiconque joue avec les corps devrait avoir honte.”

Amélioration après germe d’estomac

Selon sa propre déclaration, le fait que Cathy ait été grêle ces derniers temps n’est pas dû à l’anorexie. Apparemment, le modèle a eu des problèmes avec un germe d’estomac, raison pour laquelle elle était même à l’hôpital. Dans un post Instagram du 16 août, cependant, elle a déjà l’air beaucoup plus saine; ses côtes ne sont pas visibles, même une petite base de l’abdomen peut être vue. Sur les photos actuelles, cependant, il y a à nouveau une alarme de bas niveau.

Utilisez le bodypositivity avec prudence

Nous pensons que le bodyshaming n’est jamais acceptable. Cependant, avec une longue portée comme Cathy, il y a une certaine responsabilité. Une telle photo soutient le maigre idéal de beauté sur les réseaux sociaux. Surtout les utilisateurs qui la suivent pendant une courte période ou qui ne voient que cette image ne connaissent pas les raisons de leur silhouette trop mince; ils ne savent pas que Cathy sait aussi qu’elle est actuellement en mauvaise santé; ils ne savent pas que Cathy est en voie de guérison et essaie de prendre du poids. La description de la photo ne donne aucune indication, et la photo n’indique en aucune façon une maladie antérieure. Le bodyshaming n’a pas sa place dans les médias sociaux. La publication non commentée de photos au bord d’idéaux pathologiques ne doit pas non plus être prise à la légère.

Cathy Hummels provoque-t-elle délibérément?

La question se pose de savoir pourquoi l’influenceuse publie une telle photo alors qu’elle a récemment affirmé qu’elle se sentait trop mince dans son corps. Elle devait savoir qu’elle aurait des réactions négatives à la photo, car ce n’est pas la première fois qu’elle reçoit une tempête de merde à cause de son personnage. Et soyons honnêtes: pour l’annonce sous la photo, elle aurait pu poster dans sa robe d’été pour éviter une vague de commentaires négatifs. Bien sûr, cela ne justifie pas le bodyshaming, mais cela justifie la critique. Bien sûr, nous souhaitons toujours à Cathy qu’elle retrouve très bientôt son poids idéal! (Bang / KuT)