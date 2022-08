Catherine Zeta-Jones publie des photos de retour pour l’anniversaire de son fils Dylan : « Tu es tout pour moi »

Lundi a marqué un jour spécial pour les fiers parents Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas : le 22e anniversaire de leur fils Dylan.

Dans une publication Instagram, l’acteur a publié une série d’adorables photos de retour d’elle et de Dylan, allant de sa scène de nouveau-né à l’un de ses anniversaires de tout-petits en passant par se prélasser ensemble sur le canapé. La dernière image du diaporama était celle de la remise des diplômes universitaires de Dylan à l’Université Brown.

« Joyeux 22e anniversaire Dylan. De zéro à 22 ! » elle a écrit dans sa légende. « Tu es tout pour moi et tout est toi. La joie que tu as apportée à son monde jusqu’à présent est incommensurable. Je t’aime plus que les mots ne peuvent le dire. »

Dylan a obtenu son diplôme de l’Université Brown plus tôt cette année, ses parents publiant des photos de lui après l’obtention de son diplôme. « Je suis inexplicablement fier de vous et je vous aime au-delà des mots », avait écrit Zeta-Jones dans ce post Instagram.

Le père de Dylan, Michael Douglas, a également posté sur son Instagram lundi pour commémorer l’anniversaire de son fils, avec un audio de sa voix souhaitant à Dylan un joyeux anniversaire sur une photo de Dylan après l’obtention de son diplôme.

« Dylan mon pote ! Joyeux 22 ! Mon Dieu ! Sorti de l’université, en route, tu es génial ! » dit-il dans la vidéo et écrit dans la légende. « Je suis si fier de toi Dylan. Passe une excellente nouvelle année ! Ton année ! Que ce soit la meilleure ! Je t’aime ! »

Ce n’était pas la première fois que Zeta-Jones publiait des photos d’elle et de ses enfants. Pour l’anniversaire de sa fille Carys, elle a posté une photo de retour avec une légende similaire au message pour l’anniversaire de Dylan.

« Vous êtes tout, et tout est vous », disait une partie de la légende. « Merci pour la joie que vous m’apportez. »

L’acteur a également partagé une vidéo de retour de sa fille avant de partir à l’université, la montrant enfant parlant de faits sur les animaux sur le sol d’une salle de bain.

Zeta-Jones a écrit: « Ma fille Carys se prépare pour l’université !!! Alerte très mignonne !! La route vers l’enseignement supérieur commence sur le sol de la salle de bain, avec des dents limitées (d’où le zézaiement) et une passion pour les livres.