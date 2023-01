Catherine Hicks n’est pas intéressée par un réveil du 7e ciel

Il ne faut pas s’attendre à voir 7ème Ciel devenir la prochaine série classique à faire revivre, et vraiment, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Diffusé à l’origine pendant onze saisons entre 1996 et 2007, 7ème Ciel suit la famille Camden, avec Stephen Collins dans le rôle du ministre Eric Camden aux côtés Catherine Hicks comme sa femme, Annie. La série explore le drame familial qui accompagne une famille religieuse élevant sept enfants dont l’âge va des bébés aux adultes.





Tandis que 7ème Ciel était populaire au moment de sa diffusion, Hicks a été assez rapide pour arrêter l’idée de faire une série de relance ou de redémarrage dans une nouvelle conversation avec TMZ. Elle a dit qu’il n’y avait aucune chance de continuer, et cela pour plusieurs raisons notables. D’une part, Hicks ne pense pas que ce serait la même chose avec tous les enfants maintenant tous adultes et avec le scandale de Collins en 2014 garantissant qu’il n’en ferait pas partie. Hicks souligne également qu’elle est maintenant à la retraite et qu’elle s’est concentrée sur le fait de s’occuper de ses vrais enfants au lieu de jouer à la femme au foyer à la télévision.

« Les enfants ont grandi et Stephen est parti, et non, non, vous avez laissé tomber », a déclaré Hicks. « Et je ne joue plus. Je n’ai plus les larmes en moi. Elles sont parties. »

Elle a ajouté : « Parce que je jouais une femme au foyer, je n’étais pas là pour ma vraie fille, mais maintenant je suis à la maison pour ma vraie fille. Parce qu’elle ne m’a jamais eu quand elle était petite. Donc, c’est vraiment épanouissant. »





Si 7th Heaven est relancé, Brenda Hampton devrait être impliquée

Bien que Hicks ne soit pas entré dans les détails, les problèmes avec Collins peuvent jeter trop d’ombre sur un renouveau pour un nouveau 7ème Ciel travailler, même si l’acteur ne revient pas. En 2014, Collins a été enregistré sur une bande audio admettant une inconduite sexuelle avec un mineur. Plus tard, il a avoué avoir abusé sexuellement de mineurs dans une déclaration fournie à Gens plus tard cette année-là, notant qu’il « avait fait quelque chose de terriblement mal ». Bien que le délai de prescription ait empêché Collins d’être jugé, les révélations ont évidemment nui à sa carrière, ce qui rend très peu probable que l’acteur soit jamais choisi pour un autre rôle notable.

Alors qu’un renouveau avec l’ancien casting n’est pas sur la table, Hicks n’est pas totalement opposé à voir un nouveau redémarrage du casting 7ème Ciel. Cependant, elle pense qu’il faudrait une mise en garde pour que cela fonctionne. Brenda Hampton, en tant que créatrice de l’original 7ème Cieldevrait être impliqué, sinon il ne servirait à rien de redémarrer la série pour Hicks.

« À la télévision, c’est tout le scénariste-producteur, le créateur », a expliqué Hicks, commentant ce qui compte le plus. « Rappelles toi Le CO? Josh Schwartz est parti et il est mort. Notre dame, Brenda Hampton, y est restée 11 ans, donc elle a vécu. Donc, il faudrait que Brenda Hampton en fasse une autre 7ème Ciel. »