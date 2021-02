Catelynn Baltierra, star de ‘Teen Mom’, enceinte de son bébé n ° 4 après une fausse couche: «  Cet arc-en-ciel valait la tempête  »

Félicitations pour Adolescent maman og star Catelynn Baltierra et son mari, Tyler Baltierra!

La star de MTV, qui a fait ses débuts dans l’émission de télé-réalité révolutionnaire du réseau 16 et enceinte, a partagé des nouvelles passionnantes sur Instagram le 22 février.

La native du Michigan, qui a trois enfants (dont l’un a été adopté par une famille alors qu’elle n’était qu’une adolescente), a révélé qu’elle était enceinte de son quatrième enfant!

Catelyn Baltierra enceinte de bébé no. 4:

«Cet arc-en-ciel valait la tempête. Bébé Baltierra arrive bientôt », a-t-elle sous-titré une jolie photo de ses deux petits, Novalee et Vaeda, tenant une échographie de leur futur petit frère ou sœur.

Baltierra a parlé de sa grossesse dans une interview avec Celebuzz, a déclaré à la sortie: «J’ai été vraiment surprise que nous soyons tombées enceintes si vite avec ce bébé!»

La star de télé-réalité a également révélé que son mari, Tyler, ne pouvait pas croire à l’heureuse nouvelle.

«Je viens de lui passer le test positif. Au début, il n’y croyait pas », dit-elle.

Baltierra a ensuite révélé que sa quatrième grossesse serait documentée le Adolescent maman og, et qu’elle, Tyler et leurs deux petites filles se sentent «bénies» pour le nouveau bébé.

«Nous avons la chance de pouvoir avoir un autre bébé à aimer et à élever. Surtout après notre fausse couche, nous sommes très reconnaissants! elle a partagé.

La joyeuse nouvelle survient quelques mois seulement après que Catelynn ait révélé qu’elle avait fait une fausse couche à la fin de 2020.

« J’étais enceinte et ravie de le partager avec vous tous et j’ai le cœur brisé de révéler que j’ai perdu le bébé », a-t-elle écrit dans un post Instagram supprimé depuis.

«Nous sommes tous dans le même bateau et tout le monde éprouve de la douleur, une perte et le rétablissement de celle-ci et je suis toujours en train de faire face à cette perte car elle était récente et tout le traumatisme émotionnel qui suit une telle perte dans une situation déjà terriblement difficile année », a poursuivi le message.

«Merci d’avance pour vos prières, votre amour et votre soutien.»

Les fans des réseaux sociaux n’ont pas tardé à féliciter le couple pour la grande nouvelle.

«Félicitations OMG à tous!» un utilisateur de Twitter a écrit en entendant les nouvelles, tandis qu’un autre a dit: «C’est tellement génial! Tellement content pour vous les gars. Vous êtes tous les deux vraiment inspirants! [hearts] dans aw [sic] de quelles personnes merveilleuses attentionnées vous avez grandi. Je sais par expérience qu’il n’est pas facile de grandir dans un monde de dysfonctionnement et de dépendance. Mais vous dites fort.

Alors que de nombreux fans ont envoyé leurs vœux à la famille Baltierra, certains utilisateurs de médias sociaux se demandaient déjà si Catelynn aurait une autre fille ou si elle ajouterait enfin un garçon à la famille Baltierra.

«Tellement heureux pour vous et votre famille. J’espère que vous aurez enfin votre garçon … mais vos filles sont si mignonnes, vous gagnez quoi qu’il arrive! un fan a écrit, tandis qu’un autre a fait écho à ce sentiment, en écrivant: «Félicitations, je suis si heureux pour vous et votre famille, j’espère que Ty va enfin lui offrir un petit garçon cette fois #teamboy [blue heart]. »

Félicitations à Catelynn et Tyler!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.