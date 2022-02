Cate Blanchett recevra le premier Goya international

in

saison des récompenses

La cérémonie de remise des prix espagnols aura lieu le 12 février. Le projet le plus récent de l’artiste était l’allée des âmes perdues.

© GettyCate Blanchett a 52 ans.

L’Académie espagnole du cinéma est à quelques jours de fêter la livraison de les prix Goya. Le 12 février aura lieu la cérémonie qui comportera un événement plus que particulier : une nouvelle reconnaissance sera ajoutée pour les artistes d’envergure internationale, et la première personne à la recevoir a déjà été définie. Il s’agit de Cate Blanchett, dont les deux derniers projets ont été Ne lève pas les yeux, dans Netflix, Oui l’allée des âmes perdues, avec Guillermo del Toro.

Désormais, l’artiste recevra le Goya international qui, comme l’ont expliqué les autorités de l’Académie espagnole du cinéma dans un communiqué, reconnaît les artistes devenus « une figure extraordinaire du cinéma mondial ». En ce sens, la trajectoire de Blanchette l’approuve, avec deux prix Oscar gagné : un par L’aviateur, à partir de Martin Scorsese, et l’autre par Jasmin bleu, à partir de Woody Allen.

Les Goya commencera à reconnaître les artistes qui ont joué « Des personnages inoubliables qui font déjà partie de notre mémoire et de notre présent ». Selon ce qu’ils ont expliqué, cette nouvelle statuette sera une reconnaissance à ceux qui « contribuer au cinéma comme un art qui unit les cultures et les spectateurs du monde entier ». De films fantastiques comme Le Seigneur des Anneauxaux histoires de merveille Quoi Thor : Ragnarök, à Blanchette Il n’a manqué pratiquement aucun genre de l’industrie.

De plus, il faut souligner le travail humanitaire que mène l’artiste de 52 ans, qui consacre une partie de sa vie à des causes environnementales (peut-être une des raisons qui l’ont poussée à vouloir faire partie de Ne lève pas les yeux), ainsi que de travailler pour aider les réfugiés et un membre de la Fondation australienne pour la conservation. Parmi les projets à venir Blanchette apparaître Manuel pour les femmes de ménage, Quoi Pedro Almodóvar s’adaptera du roman de Lucie Berlin.

De quoi parle L’allée des âmes perdues ?

Ces derniers jours, le dernier film du réalisateur mexicain est arrivé en salles Guillermo del Toro. Il s’agit de l’allée des âmes perdues, dont les protagonistes sont Cate Blanchett et Bradley Cooper. L’histoire est un thriller psychologique qui se concentre sur un organisateur de foire qui a un grand talent pour manipuler les gens, qui va faire équipe avec un psychiatre qui va tout mettre en danger. C’est le remake d’un film vu en 1947.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂