Netflix

Découvrez qui est le Zodiac Killer qui a déjoué la police et qui est maintenant mentionné dans la série Netflix « Catching Killers ».



© Wikimédia / mise à jourLe portrait robot du tueur du Zodiac et le portrait de Gary F. Poste en 2016.

Le documentaire True Crime de Netflix « Catching Killers » lance sa troisième saison et a réussi à captiver les téléspectateursdans chaque chapitre un tueur en série qui a réussi à semer la terreur aux États-Unis est cité, l’un d’eux est connu sous le nom de le tueur du zodiaque et ici, nous révélons ce que l’on sait jusqu’à présent sur sa véritable identité.

En plus du Zodiac Killer, la troisième saison de « Catching Killers » de Netflix mentionne le Tueur de chemin de fer, bombardier du parc olympique et tireur d’élite de Washington.

Le Zodiac Killer s’est moqué de la police pendant des années

Le Zodiac Killer a semé la terreur entre décembre 1968 et octobre 1969 dans tout le nord de la Californie, mais n’a jamais été attrapé.. Le mystère entourant ce criminel a inspiré divers livres et films, comme le personnage de Scorpion dans « Dirty Harry » de Clint Eastwood, le film « Zodiaque » (Zodiac) de Netflixréalisé par David Fincher, avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo et Jake Gyllenhaal.

Le Zodiac Killer est lié à au moins cinq décès à la fin années 60, mais il a lui-même affirmé avoir tué 37 personnes. Son premier meurtre remonte à 1968, il s’agit de David Faraday (17 ans) et de sa petite amie Betty Lou Jensen (16 ans) abattus dans leur voiture. Six mois plus tard, Darlene Ferrin (22 ans) et son petit ami Mike Mageau (19 ans) ont été attaqués par un sujet armé qui portait également une lampe de poche; plus tard, un homme a appelé la police en donnant des détails sur le crime et en se désignant comme l’auteur des meurtres des couples d’adolescents.

Il a envoyé trois lettres identiques à trois journaux différents, où il a raconté l’histoire effrayante avec des détails sur les meurtres. et il a menacé de tuer plus d’innocents si sa lettre ne faisait pas la une. Ses messages étaient parfois codés et dans ses lettres, il incluait des morceaux de vêtements ensanglantés comme preuve qu’il était le vrai tueur. Sa dernière victime connue était le chauffeur de taxi de San Francisco, Paul Stine, abattu en 1969.

Qui est le Zodiac Killer de « Catching Killers » de Netflix ?

L’un des suspects désignés était Arthur Leigh Allen., mais la police n’avait pas suffisamment de preuves pour le lier aux crimes. Le Zodiac Killer a disparu un jour. En 2021, le groupe d’enquêteurs indépendants, connu sous le nom de The Case Breakers, composé de 40 anciens policiers et enquêteurs, Ils disent qu’ils ont identifié qui est le criminel.

Bien que le département de police de San Francisco (SFPD) ait confirmé à CNN que l’enquête est toujours ouverte, The Case Breakers assure que le Zodiac Killer était Gary Francis Poste, décédé en 2018.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?