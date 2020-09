Catastrophe environnementale imminente: explosion de pétroliers au large du Sri Lanka

Un cargo est censé transporter 270 000 tonnes de pétrole du Koweït vers l’Inde. La salle des machines s’enflamme au large de la côte est du Sri Lanka. Sauf pour un membre, l’équipage peut être sauvé. Mais parce que le pétrole fuit dans la mer, une catastrophe environnementale menace.

Après une explosion dans la salle des machines d’un pétrolier, du pétrole s’est déversé dans la mer au large de la côte est du Sri Lanka. Cela a été rapporté par les autorités sri-lankaises, qui est responsable de la protection du milieu marin. Le feu s’était propagé sur le pétrolier sur le pont, a indiqué l’armée de l’air du pays. Les travaux de lutte contre l’incendie avec deux hélicoptères ont dû être annulés dans la soirée en raison notamment d’une mauvaise visibilité et de vents forts. Selon un commandant de l’armée, il y a un risque que 270000 tonnes de pétrole se déversent dans la mer.

Selon un porte-parole de la marine, 22 des 23 membres d’équipage ont été secourus. Au moins deux ont été blessés. Un membre d’équipage philippin serait mort dans les flammes dans la salle des machines. Le pétrolier de 330 mètres de long “New Diamond” avait lancé un appel d’urgence après l’explosion. Le navire, immatriculé au Panama, était censé acheminer le pétrole du Koweït vers l’Inde. Selon la marine sri-lankaise, il avait 270 000 tonnes de pétrole brut et 1 700 tonnes de diesel à bord.

Danger pour le paradis sous-marin

Si seulement une partie des 270 000 tonnes de pétrole à bord du pétrolier devait se jeter à la mer, «ce serait l’une des plus grandes catastrophes écologiques des dernières décennies», a expliqué Greenpeace. La région est donc un “paradis sous-marin unique avec des requins baleines et récifs, des tortues de mer et des spermatozoïdes et des baleines bleues”.

Selon le porte-parole de la marine Indika de Silva, l’incendie s’est propagé depuis. Pourtant, il n’y a actuellement aucun risque de fuite, a-t-il déclaré. Tout est fait pour empêcher les flammes d’atteindre la charge d’huile, a-t-il ajouté.

Au départ, un navire de la marine sri-lankaise et un navire de la garde côtière indienne étaient impliqués dans les travaux d’extinction. Selon le porte-parole, l’Inde voisine a envoyé quatre autres navires de la marine et des garde-côtes et a offert son aide pour surveiller l’incendie depuis les airs. En outre, deux navires de guerre russes sont en route vers le pétrolier.