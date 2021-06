Castlevania: Y aura-t-il une 5e saison de l’anime Netflix?

Fans de la série animée sombre Castlevania ont été autorisés à rejoindre un 4e saison de la série vampire au Netflix avoir hâte de. Les nouveaux épisodes comprenaient une réunion avec le chasseur de vampires Trevor Belmont du clan Belmont comme le dernier du genre, qui avec son équipe, le magicien Sypha Belnades et le fils de Dracula, Alucard, doivent faire face à de nouveaux dangers après la mort du brutal Dracula.

Nous vous montrerons à quoi vous attendre dans la saison 4 et comment L’avenir de la série ressemble au jeu classique « Castlevania » de Konami.

Castlevania: c’est ainsi que se termine la dernière 4e saison de la série

La série d’horreur sombre est basée sur la populaire Série de jeux vidéo Konami. Au centre de l’histoire se trouve le combat du dernier membre survivant de la famille Belmont contre les vampires et les démons. Après la deuxième saison, le combat contre le comte Dracula est terminé avec la victoire sur le vampire le plus célèbre. Dans la 3ème et 4ème saison, les trois personnages principaux, le chasseur de vampires Trevor Belmont avec le magicien Sypha Belnades et le fils de Dracula, Alucard, affrontent un certain nombre de nouveaux ennemis de l’enfer.

Au début des nouveaux épisodes, Netflix a confirmé que le 4e saison aussi la dernière saison sera: L’équipe des héros a les mains pleines pour arrêter les adeptes de Dracula pour ramener leur grand seigneur vampire à la vie. Pendant ce temps, d’autres adversaires comme Camilla tentent d’usurper le pouvoir et de conquérir le monde entier. De plus, les trois héros ont les mains pleines avec le maître forgeron Isaac combattant les monstres de l’armée de Dracula, ce qui rend les gens difficiles.

Quand ils peuvent contrecarrer un rituel pour faire revivre Dracula en tant que Rebis, la paix revient dans le monde. Ensemble, ils ont trouvé un village autour du château. Mais les opposants ont néanmoins réussi, secrètement et inaperçus, à ramener Dracula et sa femme à la vie avec les âmes du défunt. Une fois que le trio a réussi à abattre les démons et les fantômes, il y a une réunion avec Dracula et sa femme sous une nouvelle forme. Mais Trevor Belmont s’oppose de toutes ses forces à cette construction alchimique.

Castlevania: pas de saison 5 prévue!

Netflix a déjà confirmé au début de la 4e saison. que la série « Castlevania » du producteur Adi Shankar prendra fin avec les nouveaux épisodes. Il n’y aura pas de saison 5. Mais la franchise est loin d’être terminée!

Le service de streaming s’intéresse à un à l’avance l’univers complet de Castlevania voisé. Même si l’histoire du chasseur de vampires Trevor Belmont a été ajoutée, elle existe déjà premières idées pour une nouvelle histoire et de nouveaux personnages – sous la forme d’un Spin-offs ou préquels. D’autres détails n’ont pas encore été révélés.

Alors que la précédente série Netflix était principalement basée sur le classique NES Castlevania 3: La malédiction de Dracula et « Castlevania: Malédiction des ténèbres« Est basé, il y a une série préquelle après le match »Castlevania: complainte d’innocence » à. L’histoire raconte les ancêtres de Trevor, Léon Belmont. Ainsi, les origines de la bataille séculaire des Belmont contre Dracula pourraient faire l’objet d’une nouvelle série.

Le modèle de jeu fournit également suffisamment de matériel pour une série de suites ou des retombées. La décision de Netflix reste maintenant passionnante. Nous allons bien sûr vous les gars 45secondes.fr garder à jour.