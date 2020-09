Castlevania Saison 3: Date de sortie, intrigue, distribution et tout ce que vous voulez savoir !!

Castlevania Season 3 est une puissante série télévisée Web pour adultes américaine qui a confirmé le jeu japonais Sport d’un téléphone pratiquement identique via Konami. Les 2 saisons sous-jacentes obligent l’accès de 1989 à Castlevania 3: Dracula’s Curse et acceptent Trevor Belmont, Alucard et Sypha Belnades qui assurent le territoire de la Valachie. L’assortiment se révèle être avant tout conscient en tant que film, progressé dans son entreprise Job aux côtés de la création Kevin Kolde 51.

Castlevania Saison 3 Cast

Richard Armitage (Trevor),

Graham McTavish (Dracula),

Alejandra Reynoso (Sypha),

et Ade McCormack (voix d’Isaac)

devraient revenir pour la saison 1/3. Il y a de nouveaux personnages pour sélectionner la saison 3.

Intrigue de la saison 3 de Castlevania

Il n’y a pas de records autour de l’intrigue, de toute façon, l’arrêt de la saison 2 a vu Trevor et Alucard se séparer des approches après leur expérience, de toute façon il semble que ces deux-là, et nous dépendons de Sypha, seront importants pour les pouvoirs en effet pour prévenir un danger immaculé. Notre argent est sur la délicate Carmilla, qui stocke son armée pour compenser la lacune et prendre le contrôle de l’arène.

Netflix n’a pas partagé de subtilités sur ce que les fans devraient attendre de Castlevania Saison 3. Cependant, nous sommes vraiment sûrs que la nouvelle saison se poursuivra sans Dracula comme principal adversaire. Pendant la saison de la bataille, Trevor, Sypha et Alucard ont compris comment régler leurs disparités avant que la conversation ne détruise la Valachie avec ses militaires, pour écraser Dracula.

La fin de la saison 2 a vu Alucard et Trevor se diriger dans des directions différentes après leur expérience.Cependant, il semble que ces deux-là, et nous nous attendons à ce que Sypha rejoigne les pouvoirs pour arrêter un autre danger. Notre argent est sur la délicate Carmilla, qui stocke actuellement ses militaires pour combler le poste vacant et conquérir le monde.

Date de sortie de la saison 3 de Castlevania

La troisième saison vient de sortir le 5 mars 2020 avec 10 épisodes sur Netflix.

