«  Castlevania  » révèle une bande-annonce impressionnante pour sa dernière saison

Étant l’un des plus grands succès de la liste des productions originales de Netflix, « Castlevania » se prépare à donner à ses fans une clôture digne de la série avec la première de sa quatrième et dernière saison, qui a révélé une nouvelle bande-annonce de la série. un avant-goût de l’action excessive qui se présentera dans un incroyable affichage d’animation

Après la mort de Dracula, « Castlevania » a présenté à son trio de protagonistes un scénario très intéressant quand ils se sont retrouvés dans un monde où ils doivent éviter, pour ce qui semble être le reste de leur vie, que quelqu’un essaie de revenir à la vie. Lord of the Vampires, quelque chose qui semble se produire à la fin de l’histoire.

Trevor Belmont, Sypha et Alucard sont de retour en action grâce aux efforts de l’équipe d’animation de Powerhouse Studios, qui, sous la direction de Samuel Deets, a préparé pour les fans de la série une fin digne de l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires. . important de tous les temps.

Le développement de la quatrième saison de « Castlevania » a subi quelques revers lorsque l’auteur de la bande dessinée Warren Ellis, créateur initial du projet, a été la cible de graves accusations qui l’ont contraint à abandonner la production pour ne pas l’annuler. De plus, la pandémie aurait joué un rôle important en retardant leur arrivée sur la plateforme.

Bien que cette saison se révèle être la dernière, il semble que ce ne sera pas la dernière que nous verrons de la franchise sur Netflix, car le service de streaming aurait mis son oeil sur « Castlevania » pour le développement de certains spin-offs et avec possible adaptations de jeux comme Assassin’s Creed ou Devil May Cry. « Castlevania » reviendra sur Netflix pour la dernière fois le 13 mai 2021.