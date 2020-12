Casting «Parcs et loisirs»: où sont-ils maintenant?

NBC a eu une série de comédies à succès, et plusieurs d’entre elles peuvent être attribuées au travail créatif de Michael Schur. L’ancien SNL l’écrivain est l’un des esprits derrière des comédies extrêmement populaires telles que Le bureau et le créateur de succès récents comme Le bon endroit et Brooklyn Nine-Nine. Parmi les œuvres bien-aimées de Schur se trouve le favori des fans Parcs et loisirs, une comédie qui a suivi les opérations quotidiennes d’un gouvernement municipal dans une petite ville de l’Indiana.

Cela fait cinq ans que la série s’est terminée avec sa septième et dernière saison. Le casting a fait une brève – et socialement éloignée – spéciale de retrouvailles plus tôt en 2020. Mais qu’ont fait les acteurs autrement?

Amy Poehler a joué Leslie Knope

Amy Poehler était la force motrice de la distribution d’ensemble de Parcs et loisirs. Sa Leslie Knope tenace et audacieusement optimiste était le ciment qui maintenait tout le monde ensemble. Depuis la finale de l’émission – avec un indice que Leslie pourrait enfin devenir président des États-Unis – Poehler s’est occupé.

Elle a exprimé le personnage d’animation Joy dans le film Disney À l’envers. Poehler co-anime également (avec d’autres Parcs et loisirs alun Nick Offerman) Concours d’artisanat de NBC Faire, Rapports hebdomadaires de divertissement. Elle exprime le personnage principal de la série animée Duncanville et, rapporte NBC, et a été sollicité pour co-organiser les Golden Globes 2021 aux côtés de sa fréquente collaboratrice Tina Fey.

Nick Offerman a joué Ron Swanson

Ron Swanson était le fleuret de Leslie Knope et un ami proche dont le comportement grincheux et la féroce tendance indépendante en faisaient un grand homme hétéro pour les blagues sur Parcs et loisirs. Depuis la conclusion de la série, Nick Offerman, qui a incarné Ron Swanson, s’est également occupé.

En plus du co-hébergement Faire avec Poehler, il a eu des apparitions régulières au cinéma et à la télévision, y compris Les coeurs battent fort et la mini-série Développeurs, selon IMDb. Il a été sélectionné pour jouer dans le prochain film Papillon dans la machine à écrire, qui est en pré-production et vise à raconter l’histoire réelle de l’écrivain John Kennedy Toole.

Aubrey Plaza a joué April Ludgate

Parcs et loisirs était un premier rôle pour Aubrey Plaza, qui a dépeint le sarcastique April Ludgate. Depuis la fin de l’émission, Plaza a continué à faire des vagues avec une liste régulière d’apparitions, y compris la comédie Sale grand-père, et des passages en tant que personnages historiques (tels que Cléopâtre et Aaron Burr) pour Histoire ivre.

Elle a plusieurs projets à venir, mais ses titres les plus récents concernent son rôle préféré des fans dans le nouveau film de vacances. La saison la plus heureuse, avec Kristen Stewart et Dan Levy.

Chris Pratt a joué Andy Dwyer

Chris Pratt est probablement le Parcs et loisirs alun avec le plus grand éclat. Dans la série, il a joué le maladroit et affable Andy Dwyer, un homme-enfant perpétuel qui ne savait jamais vraiment ce qui se passait mais qui était plein de cœur.

Depuis la conclusion de la série, il est devenu un acteur de cinéma avec une présence majeure dans l’univers cinématographique Marvel. En fait, le tournage de gardiens de la Galaxie coïncidé avec Parcs et loisirsconclusion de, alors le spectacle a écrit dans un changement de lieu pour le garder à bord. Son rôle de Peter Quill / Star-Lord continue d’être une partie importante de sa carrière, avec Thor: l’amour et le tonnerre et Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en production.

Aziz Ansari a joué Tom Haverford

Sur Parcs et loisirs, Tom Haverford était un intrigant bavard à la recherche de sa grande chance. Aziz Ansari, qui jouait Tom, avait l’air d’être à la hausse. Il jouait dans sa propre émission de télévision, Maître de Aucunet faire des vagues sur la scène de la comédie.

Mais un scandale concernant une relation sexuelle troublante a retardé son ascension vers le sommet. Il a eu une comédie spéciale sur Netflix après la controverse, mais il a été beaucoup plus calme par la suite.

Retta a joué Donna Meagle

Donna Meagle était l’employée du département des parcs, connue pour son goût cher et sa porte tournante de prétendants. Le comédien mononyme Retta, qui jouait Donna, a continué à jouer dans NBC’s Bonnes filles. Dans le drame policier, elle joue Ruby, un tiers d’un trio de femmes qui se retrouvent inopinément prises dans le monde du crime lorsqu’elles font des choix discutables pour sortir de situations financières délicates.

Elle a également joué la mère dans la version home-movie de La princesse à marier, qui a fourni un soulagement comique indispensable pendant la pandémie.