Casting et intrigue de Misfit: vous êtes ou vous devenez, film HBO Max

Le film produit par Conexión TV vient de faire son saut sur les plateformes numériques, puisque »Misfit : tu es ou tu deviens » est désormais disponible en intégralité sur le service de streaming de hbo max. La production est dirigée par le réalisateur équatorien Orlando Herrera et a été créée en octobre 2021 avec une distribution d’acteurs du Mexique, d’Argentine, du Pérou, de Colombie, des États-Unis et d’Espagne.

Depuis sa première en salles, le film a été un succès complet, atteignant les box-offices de divers pays d’Amérique latine, où le terme « Misfit » est utilisé, ce qui signifie rejeté, étant un film entièrement produit en Équateur, et qui a des performances de haut niveau. en tant qu’actrice Raysa Ortiza de la série péruvienne »Retour au quartier ».

De quoi parle Misfit ?







»Misfit » met en vedette une jeune femme latino-américaine nommée Julia, qui depuis l’âge de 4 ans a déménagé avec sa famille aux États-Unis, un pays où elle mène une vie parfaite, étant populaire, ayant une chaîne YouTube réussie avec plus de cent mille abonnés et de nombreux amis.

Cependant, tous ses rêves, y compris celui de devenir reine du bal, tournent court lorsque ses parents lui disent qu’ils doivent retourner en Équateur, ce qui la conduira à s’adapter à la nouvelle culture et aux règles de l’école catholique dans laquelle vous allez entrer. après votre arrivée.

Venue des États-Unis, tout le monde la reconnaît comme la »gringa », alors elle se rend compte qu’elle devra s’adapter à son nouvel environnement. Mais ce ne sera pas facile, car de fille bien connue en Amérique du Nord, à son arrivée en Equateur elle fait partie du groupe des « Los Rechazados », lui donnant l’éthique du « misfit ».

Le casting de Misfit

» Misfit » a de grands acteurs latino-américains dans son casting, à commencer par alicia jazz, actrice mexicaine qui joue le rôle de Julia, et qui a eu son premier rôle dans le film »Vantage Point ». Dans sa carrière il a également participé à la série »Ingobernable », ainsi qu’à d’autres productions sur Netflix, HBO, Fox et Telemundo.

De même, on a la parité de Julien CératiActeur et chanteur argentin qui a participé à la série Netflix »Chichipatos », et »Noobees » de Nickelodeon. Dans le film, il incarne Nico, un musicien solitaire et talentueux à l’école, mais qui ne s’intègre pas aux autres, se liant rapidement d’amitié avec Julia, qui développe rapidement des sentiments plus profonds pour elle.

Nous pouvons également voir les performances de Raysa Ortiz, actrice et chanteuse péruvienne qui a commencé sa carrière dans la série »Retour au quartier », qui a été créée en 2017 et continue à ce jour. Dans le film, elle incarne Claudia, la nouvelle meilleure amie de Julia, étant une âme insouciante et libre, aidant la « gringa » à faire face à ses difficultés et à s’adapter à sa nouvelle réalité.

Le film a également Gimena Gómez, Javi Luna, Mica Suárez, Samara Montero, Jorge Ulloa, Nataly Valencia, Orlando Herrera, Giselle Torres, Julio Pañi, Ami Rodríguez et Pablo López dans son casting.