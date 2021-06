Casting Elite saison 5 : Acteurs actrices qui quitte Elite après la saison 4 et qui rejoint ?

Un guide des personnages principaux quittant Elite à la fin de la saison 4 et des nouveaux personnages rejoignant le casting.

Élite la saison 5 est officiellement en préparation et il semble qu’il y aura des changements majeurs dans la distribution à l’avenir.

Fans de Élite sauront déjà qu’aucun personnage n’est en sécurité dans le drame pour adolescents bien-aimé. Qu’ils se fassent tuer (Marina, Polo) ou qu’ils quittent simplement Las Encinas (Lu, Carla, Nadia, Valerio), on ne sait jamais qui va rester dans le show saison après saison. Elite saison 4 a présenté quatre nouveaux personnages (Ari, Patrick, Mencía, Phillipe) mais qui seront dans Élite saison 5 ?

LIRE LA SUITE: Explication de la fin de la saison 4 d’Elite : qu’arrive-t-il à chaque personnage ?

Nouveau Élite Les acteurs de la saison 5 ont déjà été annoncés et le Élite La fin de la saison 4 suggère que certains membres de la distribution d’origine sont également partis.

ATTENTION : Spoilers majeurs pour la saison 4 d’Elite qui se termine devant !

Qui part Élite après la saison 4 ?

Casting Elite saison 5 : Qui quitte Elite après la saison 4 et qui rejoint ? Image : Netflix

Élite la saison 4 se termine avec Ander (Arón Piper) et Guzmán (Miguel Bernardeau) rompant avec Omar et Ari en bons termes et choisissant de terminer leur dernière année scolaire plus tôt pour partir en voyage. Dans cet esprit, il semble très probable qu’Arón et Miguel soient partis Éliminere pour de bon.

Cependant, étant donné que Guzmán vient de tuer Armando et de cacher son cadavre dans un lac, avec l’aide de Samuel et Rebeka, il est également possible que lui et Ander soient contraints de mettre fin à leur voyage si le corps d’Armando est retrouvé et que la police veut les questionner.

On ne sait pas non plus si Phillipe (Pol Granch) sera de retour étant donné que ses crimes d’agression sexuelle ont maintenant été révélés.

Qui sont les nouveaux personnages de Élite saison 5 ?

Dans l’état actuel des choses, Netlfix a annoncé que deux nouveaux membres de la distribution rejoindront Élite saison 5. L’actrice argentine Valentina Zenere et l’acteur brésilien André Lamoglia entrent tous deux dans le monde de Élite comme nouveaux étudiants comme Las Encinas. Cependant, Netflix n’a pas encore dit comment leurs personnages s’appelleraient ou n’a rien révélé d’autre à leur sujet.