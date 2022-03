Casting de « This Is Us » sur le discours captivant de Rebecca : « Ma première réaction a été d’applaudir »

Pas étranger aux moments dramatiques, « This Is Us » a encore une fois livré l’épisode de mardi lorsque Rebecca a donné une directive passionnée à ses enfants alors qu’elle s’attaque à sa propre mortalité tout en continuant à faire face à sa maladie d’Alzheimer.

L’épisode s’est concentré sur trois Thanksgiving – un lorsque Jack et Rebecca sont fiancés, un après la mort de Jack et un de nos jours, qui mettait en vedette tout le clan Pearson (moins Nicky) convergeant vers la cabane familiale.

Rebecca convoque Kevin, Randall et Kate à une réunion un soir au cours de laquelle elle dit qu’elle a une dernière demande qui est en fait plus une demande. Elle dit que sa maladie comportera beaucoup de « rebondissements laids » et elle a peur que ce soit plus dur pour ses enfants que pour elle.

Randall prend une photo de la famille Pearson pendant Thanksgiving dans l’épisode de mardi, dans laquelle il essaie de capturer tous les moments lucides qu’il peut avec sa mère. Ron Batzdorff / NBC

« J’ai besoin que vous entendiez tous ma voix en ce moment, la voix de votre mère avec toutes ses facultés. Vous ne rendrez pas vos vies plus petites à cause de moi », a-t-elle déclaré.

Elle les a alors implorés d’être audacieux.

« Cette chose qui m’arrive ne sera pas la chose qui vous retient », a-t-elle poursuivi. « Alors, prenez des risques. Faites les grands pas, même s’il s’agit de petits pas. Allez de l’avant avec vos vies dans toutes les directions qui vous émeuvent. Je suis ta mère et je suis malade. Et je vous demande d’être sans peur. Et si cela semble être un défi de taille, eh bien, devinez quoi ? C’est le cas, mais la seule réponse acceptable est un « Oui, madame » retentissant. »

« Oui, madame, » chaque enfant a répondu.

Rebecca et Kate partagent un moment. CNB

Les téléspectateurs ont été taquinés sur le sort de Rebecca, avec des images d’elle semblant être sur son lit de mort dans des scènes flash-forward. Son discours est une scène puissante et le créateur de l’émission, Dan Fogelman, a déclaré qu’il servait un objectif distinct alors que l’émission se termine sur ses six saisons.

« C’est vraiment la configuration pour la deuxième moitié de la saison », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un panel spécial de distribution qui faisait partie du Scripted Press Day de NBC en février. « C’était l’une de ces scènes dont nous savions qu’elle allait prendre sept minutes sur nos 42 minutes et 30 secondes de temps d’écran qui nous sont allouées chaque semaine et qui en valaient la peine. »

Moore a déclaré qu’elle appréciait d’être au centre de la scène dans un moment comme celui-ci dans une émission qui en compte beaucoup.

Randall, Kate et Kevin continuent de se demander comment prendre soin de leur mère. CNB

« Je veux dire, ce genre de scènes, je pense que nous pouvons tous en parler », a-t-elle déclaré. «Nous avons tous eu ces moments dans cette émission. C’est un tel cadeau de faire partie du spectacle. C’est un tel cadeau d’aller travailler tous les jours et de raconter ces histoires et de pouvoir réciter ces mots. Ce n’est jamais perdu pour nous. Et ce n’est surtout pas perdu pour moi alors que nous commençons en quelque sorte à clore le spectacle.

Stirling K. Brown a été époustouflé par les efforts de Moore dans la scène.

« Nous étions tous assis autour de la table à regarder Mandy faire son truc », a-t-il déclaré. « Et ma première réaction a été d’applaudir. J’ai applaudi sur mon siège, comme pas très fort, sans essayer de distraire mon acteur.

« C’est une tueuse et cette scène m’a vraiment, vraiment touché », a-t-il ajouté.

Justin Hartley a déclaré que le monologue n’était que le dernier exemple de voir l’une de ses co-stars briller.

« L’une des choses qui se passent dans la série qui m’est arrivée pour cette scène quand je l’ai lue, c’est que vous connaissez le casting et vous connaissez le calibre de l’acteur avec qui vous allez avoir affaire, que ce soit Sterling ou Milo ( Ventimiglia) ou Mandy ou John (Huertas) ou Chrissy (Metz) ou Chris (Sullivan) ou qui que ce soit », a-t-il déclaré. « Et quand vous lisez quelque chose comme ça, vous attendez avec impatience, vous le lisez et vous dites: » J’ai hâte de voir ce qu’elle va faire avec ça. « »

Moore a déclaré que travailler avec ses co-stars sur « This Is Us » a été une véritable bénédiction.

« Je peux regarder dans les yeux ces gens extraordinaires, comme Justin et Chrissy et John et Sterling et j’ai l’honneur et le privilège de voir ces mots et j’ai cette relation avec tout le monde », a-t-elle déclaré. « Nous sommes vraiment une famille. Et donc, dans ce sens, c’est comme s’il y avait une telle facilité à pouvoir simplement regarder chacun d’eux et leur dire la vérité sur ce que ces mots sont vraiment.