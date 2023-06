Casting de The Crowded Room : qui est qui dans la série qui retire Tom Holland du métier d’acteur

in

La série a déjà créé ses premiers chapitres et nous vous disons quelles stars vous pouvez voir dans son casting



© IMDbLa série, mettant en vedette Tom Holland, présente d’autres stars d’Hollywood

Il y a quelques jours, Tom Holland a dit que après avoir exécuté La salle bondée s’abstiendra temporairement d’agir et, avant la première du projet, nous vous disons quel est son casting.

La série, inspirée d’un cas réel, compte 10 épisodes et suit Dan Sullivan, un homme arrêté en 1979 pour avoir participé à une fusillade à New York.. L’histoire est racontée à travers une série d’interviews qui révèlent le passé mystérieux de Danny, qui a influencé qui il est aujourd’hui.

+ Qui est qui dans The Crowded Room ?

La série, qui diffusé le 9 juin sur Apple TV+ Il a été réalisé par Kornél Mundruczó, Mona Fastvold, Brady Corbet et Alan Taylor et, en plus de Tom Holland, il présente un casting d’autres stars hollywoodiennes.

Tom Holland (homme araignée): Danny Sullivan

(homme araignée): Danny Sullivan Amanda Seyfried (Méchantes filles): Rya Goodwin

(Méchantes filles): Rya Goodwin emmy rossum (éhonté): Bonbons

(éhonté): Bonbons voie sasha (hellboy): Ariana

(hellboy): Ariana Va Chas et (Le passé qui nous unit): Marlin Reid

et (Le passé qui nous unit): Marlin Reid Lior Raz (Fauda): Its’hak

(Fauda): Its’hak Jason Isaac (L’OA): Jack Agneau

(L’OA): Jack Agneau Christophe Abbott (Sanctuaire): Stan

(Sanctuaire): Stan Thomas Sadoski (Le dernier mot): Matty Dunn

Les trois premiers épisodes de The Crowded Room sont désormais disponibles sur AppleTV+ et un chapitre supplémentaire sera publié tous les vendredis jusqu’à ce que les 10 soient terminés, le dernier étant le 28 juillet.

Diplômée en journalisme spécialisée dans le divertissement et la culture avec plus de huit ans d’expérience dans les médias au Mexique. Reportages cinématographiques, séries, expositions et concerts. Depuis 2023, il est écrivain de divertissement chez Spoiler.

