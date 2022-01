Casting de la série Web écrasée, vrai nom, combien payer pour regarder sur Amazon Mini TV?

in

Nous sommes ici avec tous les détails de Crushed Web Series Cast, Real Name, Combien payer pour regarder sur Amazon Mini TV ? La première vidéo promo de la série Crushed est sortie le 7e de janvier 2022.

La vidéo promotionnelle suffit à rendre les téléspectateurs fous de cette nouvelle série à venir pleine de comédie, de drame et de romance. Quand sortiront ces séries ? Où sera-t-il disponible pour regarder?

Cette série a déjà été diffusée le 12e de janvier 2022. Cette série est officiellement sortie sur Amazon Mini TV.

Moulages de la série Web écrasée

Principaux moulages

Arjun Deswal As: Sahil Urvi Singh As: Jaz Aadhya Anand As : Aadhya Naman Jain As: Prateep Anupriya Caroli As: Zoya Rudraksh Jaiswal As: Sam

Tous les personnages qui ont joué en tant que stars récurrentes et en tant que stars invitées, chaque personnage de cette série dramatique a les mêmes mains pour nous faire sourire.

Aperçu de la série écrasée

Langue: hindi

Date de diffusion: 12 janv. 2022

Catégorie: Émission de télévision

Genre: Comédie, Drame, Romance

Écrit par: Avinash Singh, Nishaad Javeri, Vijay N Verma, Aayush Gaur

Dirigé par: Heena Dsouza, Mandar Kurundkar

Producteurs: Abhishek Yadav, Anand Jain, Vicky Makhu, Satish Ranjan Michael, Sumeet Mishra, Prem Mistry, Ninad Raikar, Gabbar Sangrur, Gautam Talwar, Riddhi Wadhwa, Gautam Talwar

Distributeur: Amazon mini TV, Amazon Prime Video

Vrai nom de Crush

Nous avons déjà couvert dans la section distribution que le personnage de Jaz de cette série est Urvi Singh, le personnage joué comme Aadhya est roulé par Aadhya Anand et enfin le personnage joué comme Zoya est roulé par Anupriya Caroli.

Histoire de la série Web écrasée

L’histoire est très simple. Selon les recherches et les données présentées, les jeunes partagent leur temps de visionnage en plus de la série Student Life basée sur les jeunes. Récemment, Kota Factory, College Romance et bien d’autres reçoivent beaucoup d’amour.

Combien payer pour regarder sur Amazon Mini TV ?

Nous n’avons rien à payer pour regarder Crushed Web Series. Il est absolument gratuit pour tous les téléspectateurs et nous pouvons accéder directement à cet Amazon Mini TV via le site Web officiel principal ou l’application mobile.

C’est une histoire très intéressante. Allez-y et regardez-la et vous pouvez enregistrer cet article pour d’autres mises à jour futures.

Où regarder Crushed?

Nous pouvons regarder notre série dramatique préférée Crushed Web Series sur le site officiel d’Amazon Mini TV. De nos jours, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via divers supports de plates-formes en ligne, de n’importe où et à tout moment. La disponibilité de cette série dramatique sur les plateformes en ligne variera selon la région, nous devons donc vérifier si elle est disponible ou non dans notre pays.

Écrasé : Conclusion

J’espère que vos attentes pour chaque élément d’information sur ce drame Crushed Web Series sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Ainsi, il y aura plus de moments de surprise pour les téléspectateurs après avoir regardé Crushed Web Series

FAQ – Websérie Crushed :

FAQ – Websérie Crushed :

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, si vous souhaitez donner votre avis ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire dans la section des commentaires.

