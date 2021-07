Casting de la saison 2 de Bridgerton et autres détails

– Publicité –



Dans la deuxième saison Bridgerton Après avoir dû arrêter la production pendant une journée en raison de cas de COVID-19 sur le plateau. L’entreprise a maintenant repris la production. La série Netflix a fait ses débuts en décembre 2017. Le Produit par Shonda Rimes L’accord pluriannuel signé par la star de l’émission, Jeremy Irons, a été un énorme succès. Selon Netflix, 82 millions de foyers ont regardé l’émission. Bridgestone la série est la plus regardée sur Netflix, et c’était aussi la mieux notée. Après les débuts de la série, Netflix l’a renouvelée pour trois saisons supplémentaires. Basé sur les romans de Julia Quinn, chaque épisode se concentre uniquement sur un membre des familles Bridgerton dans le Londres de l’ère Regency.

Dans la première saison Bridgerton a présenté Daphne Bridgerton aux téléspectateurs. Elle était l’aînée de la famille titulaire. Daphne est une romantique désespérée qui commence la saison sociale en souhaitant trouver un mari qui la respectera et lui montrera de l’amour. Simon Bassett est le duc d’Hastings, qu’elle rencontre à cette époque. La série est beaucoup de combats verbaux entre les deux, le couple tombant finalement amoureux. Malgré des problèmes de communication les obligeant à être séparés pendant une longue saison, Daphné et Simon enfin réunis. À la fin de la saison, ils se sont mariés et ont eu un petit garçon.

La production de Bridgerton saison 2 a été temporairement arrêtée pendant une journée après l’épidémie de COVID-19 sur le plateau. Il a été confirmé que les protocoles de sécurité et de santé liés au COVID-19 de Netflix étaient suivis. À ce jour, aucun des membres de la distribution n’a été positif. Bridgerton le tournage a repris.

La deuxième saison de l’émission se concentrera sur Anthony, le frère aîné de Daphné. Anthony navigue dans les pressions familiales et financières de Londres. Éducation sexuelle La star Simone Ashley a été choisie pour incarner Kate Sharma, son nouvel amour. Après avoir mis fin à sa relation avec Siena, la chanteuse d’opéra, Anthony a dû faire face à sa douleur. Anthony a informé Daphné et Simon qu’il chercherait une vicomtesse convenable, réalisant que l’amour n’était qu’une distraction cruelle. Anthony a décidé de suivre son cœur plutôt que de suivre son instinct et de remplir les devoirs familiaux de son nouveau patriarche.

Considérer Bridgerton Son penchant pour l’intrigue et le mélodrame vicomte est certain que les choses ne se passeront pas comme prévu. Anthony dit qu’il épousera Kate Sharma par devoir, mais il sera fascinant de voir comment Kate Sharma balaie Anthony de ses pieds. Daphné est la preuve vivante que l’amour ne suit ni les horaires ni les règles.

