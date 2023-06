Casting de « Across the Sea » de Netflix : qui sont les nouveaux acteurs et dans quelles séries jouent-ils ?

Netflix

Découvrez qui sont les nouveaux acteurs rejoignant la suite de « Through My Window » sur Netflix.



©NetflixDistribution de « Across the Sea » de Netflix

Dans quelques jours, nous saurons ce qui est arrivé à l’amour de raquel et ares dans le nouveau film « À travers la mer » de Netflixqui élargit l’univers jeunesse créé par l’auteur Ariana Godoyoù nous verrons revenir plusieurs personnages de « Par ma fenêtre », notez qui revient et qui seront les nouveaux acteurs du casting.

Quand « Across the Sea » est-il sorti sur Netflix ?

Le nouveau film « Across the Sea » sortira sur Netflix le 23 juin 2023 et sera la suite de l’histoire ‘Par ma fenêtre’, réalisé par Marçal Forès.

Distribution des acteurs de « Across the Sea » de Netflix

Clara Galle et Julio Peña reprennent leurs rôles principaux de Rachel et Arès. De leur côté, Eric Masip et Hugo Arbués donnent à nouveau vie à Artémis et Apollon. Ici, nous partageons le casting complet:

Certains des nouveaux acteurs rejoignant la suite sont:

Andréa Chaparro (Rebelle)

Ivan Lapadaula (Deux vies)

(Deux vies) Carla Tous (30 pièces)

