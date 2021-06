Casting complet et premier look révélés pour ‘Star Trek: Prodigy’

Star Trek : Prodige, la première Star Trek spectacle créé pour les enfants, a maintenant sa voix complète ainsi qu’un premier aperçu alléchant de la série.

La distribution complète de la voix pour Star Trek : Prodige a été annoncé aujourd’hui par Paramount Plus et Nickelodeon. Le casting principal sera composé d’Ella Purnell, Brett Gray, Rylee Alazraqui, Dee Bradley Baker, Angus Imrie et Jason Mantzoukas. Ce sera en plus de Kate Mulgrew, qui reprendra son rôle de Kathryn Janeway de Star Trek : Voyager.

La prémisse de Star Trek : Prodige offre beaucoup d’excitation : les six personnages principaux, tous extraterrestres, commanderont un vaisseau Starfleet abandonné et apprendront à le faire fonctionner avec l’aide d’un hologramme de Janeway.

Parallèlement à cette annonce, nous avons de brèves descriptions de chacun des personnages principaux, ainsi que des images de production alléchantes :

Ella Purnell incarnera Gwyn, 17 ans. Son espèce s’appelle le Vau N’Akat, et elle a grandi sur la planète minière de son père, un endroit triste qui l’a poussée à explorer au-delà de sa maison.

Brett Gray incarnera Dal, 17 ans, d’une espèce inconnue. Il garde farouchement son espoir d’un avenir meilleur et se considère comme un non-conformiste.

Rylee Alazraqui incarnera Rok-Tahk, huit ans, de l’espèce Brikar. Elle est un peu timide et inhabituellement intelligente, surtout lorsqu’elle exprime sa dévotion envers les animaux.

Dee Bradley Baker incarnera Murf, une « goutte indestructible » d’une espèce inconnue. Son âge est également un mystère, mais il a tout à fait l’appétit pour les pièces de vaisseau et un sens intrigant du timing.

Angus Imrie incarnera Zero, l’un des extraterrestres les plus anciens et les plus inhabituels à honorer le canon « Trek »: ils sont Medusan, une espèce basée sur l’énergie qui n’a ni sexe ni forme corporelle. Contempler leur véritable apparence, c’est mourir de folie, alors Zero a créé une combinaison de confinement pour protéger leurs compagnons de bord du mal.

Jason Mantzoukas incarnera Jankom Pog, 16 ans, un Tellarite qui, fidèle à son habitude, aime un bon argument et adoptera souvent un point de vue opposé quelle que soit sa propre opinion, afin que toutes les perspectives puissent être entendues.

Star Trek : Prodige a été développé par Kevin et Dan Hageman (« Trollhunters », « Ninjago »), qui sont les showrunners et les producteurs exécutifs. Alex Kurtzman, Heather Kadin, Katie Krentz, Rod Roddenberry et Trevor Roth sont les producteurs exécutifs. Ben Hibon est réalisateur, co-producteur exécutif et responsable de la création.

Star Trek : Prodige sortira plus tard cette année sur Paramount Plus avec une première saison de dix épisodes.