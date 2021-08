Casting complet de « Comment j’ai rencontré votre père » révélé

Cela fait longtemps depuis l’annonce officielle de « How I Met Your Father », un spin-off féminin de la comédie acclamée « How I Met Your Mother », dans laquelle Hilary Duff jouera dans cette production exclusive de Hulu, qui a officiellement donné son feu vert pour le projet plus tôt cette année.

Duff incarnera Sophie, une femme qui raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Après les spéculations générées autour du projet, Hulu a finalement révélé qui seront les autres membres du casting de la série.

Chris Lowell (GLOW) incarnera Jesse, un musicien en herbe qui travaille comme chauffeur pour Uber. Francia Raisa sera Valentina, la colocataire de Sophie qui joue le rôle de l’esprit aventurier dans le groupe d’amis. Tom Ainsley est Charlie, un fils modèle d’aristocrates britanniques qui a suivi Valentina à New York en tombant amoureux d’elle à la Fashion Week de Londres.

Tien Tran est Ellen, la sœur adoptive de Jesse, qui vient de déménager à New York après avoir divorcé de sa femme, et Suraj Sharma complète le casting en jouant Sid, le meilleur ami et colocataire de Jesse. Hilary Duff a déclaré qu’elle se sentait chanceuse d’avoir l’opportunité d’avoir un si large éventail de personnages merveilleux.

« En tant que grande fan de How I Met Your Mother, je suis honorée et même un peu nerveuse que Carter et Craig m’aient confié la poursuite de leur bébé », a ajouté Hilary Duff dans un communiqué où elle reconnaît qu’elle a de superbes chaussures à remplir. avec cette nouvelle série, développée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, inspirée de la création de Carter Bays et Craig Thomas, qui en sont les producteurs exécutifs.

Bays et Thomas se sont déclarés ravis de pouvoir passer le flambeau de cette nouvelle production originale pour Hulu, dont le tournage commencera très prochainement. « How I Met Your Father » n’a pas encore de date de sortie estimée.