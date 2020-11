Caster Semenya porte le combat olympique devant la Cour européenne des droits de l’homme

Caster Semenya remporte le 800m féminin lors de la Diamond League de l’IAAF. (François Nel / Getty)

La coureuse sud-africaine Caster Semenya a été contrainte de porter son combat olympique devant la Cour européenne des droits de l’homme après avoir appris qu’elle ne pouvait pas concourir sans altérer ses hormones naturelles.

L’athlète intersexe et médaillée d’or olympique Caster Semenya s’est maintenue à maintes reprises, ayant été empêchée à plusieurs reprises de concourir dans le sport féminin à moins qu’elle ne modifie ses niveaux de testostérone.

World Athletics impose des restrictions hormonales dans les épreuves féminines de 400 mètres au mile, et l’année dernière a encore resserré les restrictions.

Après une longue bataille judiciaire, en septembre de cette année, Semenya a perdu son dernier appel pour participer à la course de 800 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 reportés.

La Cour suprême fédérale suisse a statué que pour concourir dans des épreuves entre 400 mètres et un mile, elle devait prendre des hormones pour réduire son taux naturel de testostérone – ou bien être considérée comme illisible.

Elle a déclaré à l’époque: «Je refuse de laisser World Athletics me droguer ou de m’empêcher d’être qui je suis.

«Exclure les athlètes féminines ou mettre en danger notre santé uniquement en raison de nos capacités naturelles place World Athletics du mauvais côté de l’histoire.

«Je continuerai à me battre pour les droits humains des athlètes féminines, tant sur la piste qu’en dehors de la piste, jusqu’à ce que nous puissions tous courir librement comme nous sommes nés. Je sais ce qui est juste et je ferai tout mon possible pour protéger les droits humains fondamentaux des jeunes filles du monde entier.

Refusant de reculer, Semenya a maintenant décidé de porter son affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Selon ., son avocat Greg Nott a déclaré dans un communiqué: «Nous allons amener World Athletics devant la Cour européenne des droits de l’homme. Nous espérons que World Athletics verra l’erreur qu’il a commise et renversera les règles prohibitives qui empêchent Mme Semenya de concourir.

Parallèlement à son éblouissante carrière sportive, Semenya est devenue un modèle pour les personnes queer du monde entier dans sa lutte pour l’égalité.

Sa fondation, la Fondation Caster Semenya, soutient et autonomise financièrement les filles et les jeunes femmes, et a investi de l’argent dans une entreprise de coupes menstruelles pour aider les jeunes à rester à l’école pendant leurs règles.