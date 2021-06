« Castamar’s Cook », la saison 2 aura-t-elle sur Netflix ?

Basé sur le roman homonyme de Fernando J. Múñez, “Le cuisinier de Castamar« Est une série espagnole créée par Tatiana Rodríguez qui raconte l’histoire de Clara Belmonte et Diego, le duc de Castamar, tous deux avec un passé douloureux, mais dont la vie changera lorsqu’ils se rencontreront. Ils devront faire face à la différence des classes s’ils veulent être ensemble, ils devront aussi faire face à la soif de vengeance d’Enrique de Arcona.

Michelle Jenner, Roberto Enríquez et Hugo Silva sont les protagonistes du drame romantique et d’époque d’Antena 3, tandis que Maxi Iglesias, Silvia Abascal, Nancho Novo, María Hervás, Paula Usero, Fiorella Faltoyano, Jean Cruz, Jaime Zataraín, Marina Gatell, Mónica López et Agnés Llobet complète le casting.

« Le cuisinier de Castamar”Créé le 21 février 2021 à Atresplayer Premium, le 8 avril 2021 à Antenne 3. Après la fin de sa première saison en Espagne, les fans se demandent s’il y aura un deuxième opus.

« THE CASTAMAR COOK » AURA-T-IL LA SAISON 2 ?

La réponse courte est non. Bien qu’il s’agisse de l’une des séries de Antenne 3 il est peu probable qu’il reçoive un nouveau lot d’épisodes, principalement parce que le roman de Fernando J. Múñez sur lequel est basée la série espagnole n’a pas de suite.

Comme le souligne El Español, le prochain ouvrage de cet auteur est « Los Ten Escalones », un roman qui transporte le lecteur dans les mondes cachés du Moyen Âge, où les personnages seront confrontés à des préjugés, des idées irrationnelles et des dogmes immuables.

Lors de sa première, «Le cuisinier de Castamar« Atteint une part d’audience de 16,8 % et 2 362 000 téléspectateurs, devenant la série nationale la plus regardée diffusée à ce jour en 2021.

Bien que ses chiffres soient en baisse, il se positionne également parmi les productions les plus populaires de Netflix Espagne pendant très longtemps. Est-ce qu’il en sera de même dans le reste des pays, cela vous donnera-t-il plus de chances d’une deuxième saison comme cela a été le cas avec « La casa de papel » ?

Bien que tout indique qu’il n’y aura pas de deuxième saison de « Le cuisinier de Castamar« Il y a encore une petite chance que les créateurs décident de continuer l’histoire d’une manière ou d’une autre.