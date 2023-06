Cast of Hounds : qui est qui dans la série coréenne Netflix

in

Netflix

Nous vous disons qui participe au nouveau drame sud-coréen qui arrive sur Netflix



© Soyun Jeon, Seowoo Jung/NetflixWoo Do-Hwan joue Kim Gun-woo et Lee Sang-Yi joue Hong Woo-jin.

chiens est une série sud-coréenne qui promet d’être pleine d’action, de drame et de suspense, alors on vous dit quel est le casting et qui sont les protagonistes du projet créé par Jason Kim (Coureurs de minuit, mon coeur chiot).

quoiQuand et à quelle heure Sabuesos est-il diffusé sur Netflix ? La série premières ce 9 juin à 2h00 (CT). L’histoire suit deux jeunes hommes plongés dans une entreprise de prêt impitoyablequi risquent leur vie pour vaincre un usurier diabolique.

+ Cast of Hunting Dogs, vedette de la série

Woo Do-hwan : acteur et mannequin qui est apparu dans des projets tels que Le grand séducteur, L’avocat Joseon, Sauve-moi et Chien enragé. dans cette série donne vie à Kim Geon-woo .

: acteur et mannequin qui est apparu dans des projets tels que Le grand séducteur, L’avocat Joseon, Sauve-moi et Chien enragé. dans cette série . Lee Sang-yi : acteur musical et théâtral qui a participé à des projets comme L’amour est comme Cha-cha-cha, jeunesse de maiet Le troisième charme. Dans chiens pièces Hong Woo-jin .

: acteur musical et théâtral qui a participé à des projets comme L’amour est comme Cha-cha-cha, jeunesse de maiet Le troisième charme. Dans pièces . Huh Joon-ho : donne vie au président Choi dans la série Netflix et est connu pour des projets comme Manquant : l’autre côté, Viens me faire un câlin, Pourquoi elle? et Innocence.

: et est connu pour des projets comme Manquant : l’autre côté, Viens me faire un câlin, Pourquoi elle? et Innocence. Parc Sung Woong: Dans chiens pièces Kim Myeon-gil et avant a été dans Comment débloquer mon patron, Nouveau monde, très bien madame et Vie sur Mars.

Le casting de la première saison de chiensla série coréenne Netflix, est également composée de Kim Sae-ron, Lee Hae Yeong, Choi Young-jun, Choi Siwon, Ryu Soo-young et tae won-seok.

Diplômée en journalisme spécialisée dans le divertissement et la culture avec plus de huit ans d’expérience dans les médias au Mexique. Reportages cinématographiques, séries, expositions et concerts. Depuis 2023, il est écrivain de divertissement chez Spoiler.

