Cast ‘Le problème des 3 corps’ de Netflix : Quels acteurs de ‘Game of Thrones’ sont dans la série ?

Eiza Gonzalez et les acteurs de « Game of Thrones » rejoignent la nouvelle série de Netflix « Le problème des 3 corps ».



©GettyimagesDistribution de « The 3 Body Problem » de Netflix

Après le succès de « Game of Thrones », David Benioff et DB Weiss reviennent avec une nouvelle série sur Netflix et depuis sa première avancée, elle a déjà suscité de grandes attentes. Il s’agit de « The Three Body Problem » basé sur les romans de fiction de Liu Cixin. Mais un détail qui a captivé les fans, c’est que des acteurs qui faisaient partie de GOT apparaissent également au casting.

« La trilogie de Liu Cixin est l’une des sagas de science-fiction les plus épiques et les plus ambitieuses que nous ayons jamais lues, emmenant les lecteurs des années 1960 à la fin des temps elle-même, de la vie sur notre point flottant bleu pâle dans le cosmos au lointain et confins froids de l’univers », ont évoqué les créateurs de l’adaptation de la série à propos des romans.

Distribution de « The 3 Body Problem » de Netflix

La série met en vedette les acteurs de « Game of Thrones »:

Liam Cunningham (Davos Seaworth dans Game of Thrones)

(Davos Seaworth dans Game of Thrones) jean bradley (Samwell Tarly dans Game of Thrones)

(Samwell Tarly dans Game of Thrones) Jonathan Price (Haut Septon dans Game of Thrones)

En plus d’autres grands acteurs tels que:

Benoît Wong (MCU de Marvel)

(MCU de Marvel) Tsaï Chin

Eiza González

Alex Sharp

Samer Usmani

Jovan Adepo

Mer Shimooka

Jess Hong

mario-kelly

Zine Tseng

