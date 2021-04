Cassie Randolph, l’ex de Colton Underwood, aborde le «  sujet médiatique  » qui a fait monter son nom

Cassie Randolph s’adresse pour la dernière fois à son ex-petit ami, l’ancienne star de «Bachelor» Colton Underwood … pour le moment.

Dans une vidéo publiée vendredi sur sa chaîne YouTube, Randolph, 25 ans, a pris un moment avant de plonger dans un aperçu de sa nouvelle maison pour s’adresser aux fans qui ont montré son soutien au cours de la semaine dernière après l’annonce de la sortie d’Underwood. gay, choisissant de ne pas nommer son ex par son nom pendant le processus.

Cassie Randolph et Colton Underwood. Randy Holmes / Walt Disney Television via Getty

«Avant d’entrer dans quoi que ce soit, je veux juste vous dire merci beaucoup pour les gentils commentaires et messages de votre part, je l’apprécie vraiment», a-t-elle déclaré dans la vidéo. «En ce qui concerne le sujet dans les médias qui a soulevé mon nom cette semaine, je voulais juste vous faire savoir que je ne vais pas en discuter davantage ni en commenter pour le moment. Il y a beaucoup de couches et je pense que la meilleure chose pour moi en ce moment est d’avancer et de se concentrer uniquement sur l’avenir.

Randolph, qui a rencontré Underwood lors de la saison 23 de la série de rencontres télévisées à succès, a déclaré que si elle décidait de commenter la situation à l’avenir, les fans et les téléspectateurs de ses chaînes seraient «les premiers informés».

«Mais pour le moment, je voulais juste vous dire merci pour tous les gentils messages, commentaires et DM et même si je ne peux pas répondre à vous tous, je voulais vous faire savoir que je les ai lus et je suis tellement reconnaissant et se sentir très aimée et soutenue », dit-elle.

Randolph a brisé son silence pour la première fois le 17 avril, deux jours après qu’Underwood eut publiquement déclaré qu’il était gay. L’ancienne star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour parler brièvement de la nouvelle.

« Merci à tous pour tous les gentils commentaires et messages », a écrit Randolph sur un lien vers sa chaîne YouTube. «Et oui, certains d’entre vous me posent des questions sur mon youtube pour cette semaine. J’ai décidé de prendre une semaine de congé, mais j’en aurai encore une la semaine prochaine !! »

Underwood et Randolph se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de leur saison de «The Bachelor», diffusé en 2019. Les deux ne se sont pas fiancés à la fin de la saison, mais il a été révélé à la fin de la finale qu’ils étaient en couple. . Le couple a annoncé sa séparation fin mai 2020 dans deux publications Instagram désormais supprimées.

Quelques mois plus tard, en septembre, Randolph a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre Underwood. Dans sa demande d’ordonnance d’interdiction, elle a accusé Underwood de l’avoir «harcelée et traquée» dans divers cas depuis juin 2020. Elle a également décrit comment il «lui avait envoyé des SMS troublants, l’avait appelée à plusieurs reprises et placé un dispositif de suivi sur son véhicule».

Randolph a plus tard fait lever l’ordonnance de non-communication.

Underwood s’est adressé à son ex lors d’une interview sur ABC’s Nightline la semaine dernière, admettant qu’il avait commis des erreurs au cours de leur relation.

«Je ne sais pas si j’aurai jamais la chance de m’asseoir et de parler avec elle», a-t-il déclaré. « J’aimerais bien. Je voudrais vous dire désolé pour la façon dont les choses se sont terminées. Et j’ai raté. J’ai fait beaucoup de mauvais choix. »

Il a poursuivi en ajoutant: «J’ai commis des erreurs à la fin de cette relation. Et j’ai ruiné les bons souvenirs que nous avions par mes actions et ce que j’ai fait pour m’accrocher à être hétéro, parce que je ne voulais pas me regarder dans le miroir. . Donc pour cela, je suis extrêmement, extrêmement désolé. «