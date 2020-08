Cassian Andor: le tournage du spin-off de Rogue One pour Disney Plus a déjà une date de tournage

Disney Plus et Lucasfilm essaient d’élargir le Univers Star Wars de la manière la plus spectaculaire possible: avec des séries du calibre de Le mandalorien (qui est déjà en préparation pour sa troisième saison avant la première de la deuxième), et Cassian Andor, un retombées extrait du film Rogue One avec lequel on reverra le personnage joué par Diego Luna. A cette occasion, nous ferons face à une fiction d’espions dans laquelle nous plongerons dans des passages de la saga jamais vus auparavant.

Grâce aux informations publiées ces dernières heures par BD, on sait que Cassian AndorMalgré le coronavirus, il a déjà une date de tournage: ce sera à partir de novembre lorsque les caméras seront allumées dans les studios mythiques Pinède Du Royaume-Uni. Si vous pensiez que les enregistrements allaient être plus courts parce que c’était une série télévisée, la vérité est qu’ils parlent de 8 mois de dur labeur Cela en dit long sur l’ampleur que le projet va acquérir.

Toutes ces données proviennent d’une rumeur apparue dans Reddit grâce à un utilisateur qui a déclaré que son ami avait été embauché pour la production. Par conséquent, il faudra attendre avril-mai lorsque le tournage se termine, et il est probable que jusqu’à la fin de 2021, il n’arrivera pas. Cassian Andor au catalogue de Disney Plus. Une date bien plus tardive qu’on ne le pensait, bien qu’avant la délivrance du mini-série sur Obi-Wan Kenobi, actuellement en pré-production.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂