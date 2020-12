Casque utilisé par écran de Dark Vador volé dans les bureaux de Bad Robot de JJ Abrams

Un casque Darth Vader utilisé à l’écran, avec d’autres Guerres des étoiles souvenirs, a été volé dans les bureaux de Bad Robot de JJ Abrams à Santa Monica. Frank Hebert, 38 ans (à ne pas confondre avec l’emblématique Dune auteur), a été arrêté tôt lundi matin après avoir été pris avec les marchandises dans un caddie. Selon les forces de l’ordre de Santa Monica, la vidéo de surveillance de Bad Robot montre Herbert sur les lieux, puis repart avec son panier rempli à ras bord. Herbert se serait monté sur le toit et aurait pénétré par effraction dans les bureaux à partir de là.

Après être entré dans les bureaux de Bad Robot, Frank Herbert a pris un casque Darth Vader utilisé sur écran et un casque Storm Trooper, ainsi que d’autres objets qui ont été vus sur grand écran dans divers Guerres des étoiles films. Les forces de l’ordre disent qu’Herbert est sorti « avec désinvolture » du bâtiment avec son caddie, bien qu’il ait été retrouvé peu de temps après. Herbert a été retrouvé dans la rue avec des oreillers recouvrant les marchandises. Heureusement, tout a été retourné à Bad Robot et rien n’a été endommagé dans le processus. Herbert a été réservé pour cambriolage non résidentiel.

Malheureusement, les souvenirs de Star Wars sont volés tout le temps. Rancho Obi-Wan est un musée indépendant abritant le plus grand du monde Guerres des étoiles collection de souvenirs. Il a été amassé depuis 1976 par le super-collectionneur / auteur Steve Sansweet. En 2017, Sansweet a rapporté que l’un des principaux Saint Graal avait été volé dans sa collection. L’article en question est l’un des prototypes de figurines d’action Boba Fett de 1979 avec le pack de fusée. Le chiffre a depuis été rendu, mais si le voleur s’était enfui, il aurait pu le vendre pour près de 100 000 €.

Il s’est avéré que le personnage de Boba Fett était loin d’être la seule chose volée à Rancho Obi-Wan au fil des ans. Carl Cunningham aurait pris un peu de la place de la Californie et de Phillip Wise, qui est au Texas. Cela arrive souvent depuis le Guerres des étoiles la franchise est si massive. Les jouets originaux qui sont sortis à la fin des années 1970 atteignent des prix énormes en ligne et via des enchères à ce jour, mais obtenir des objets qui ont été utilisés sur grand écran est un tout autre niveau de collecte et de tarification.

Si Frank Herbert était parti seul avec le casque Darth Vader, il aurait eu un énorme salaire une fois qu’il aurait pu prouver que c’était la vraie affaire. Cependant, à ce moment-là, tout le monde savait que Bad Robot avait perdu son même casque, ce qui aurait peut-être rendu la vente du casque publiquement assez difficile. Quoi qu’il en soit, il est de retour et en sécurité au bureau maintenant, même s’il fera probablement l’objet d’un nettoyage majeur après l’aventure de son panier pendant la nuit. TMZ a été le premier à signaler les vols Guerres des étoiles souvenirs de retour aux bureaux de Santa Monica de Bad Robot.

Sujets: Star Wars